Instituciones, obligadas a transparentar recursos

A partir de este año, dueños de vehículos deberán aportar 20 pesos para la Cruz Roja y el Hogar Cabañas

GUADALAJARA, JALISCO (26/MAR/2017).- Luego de que a través del refrendo vehicular se comenzara a cobrar una aportación para la Cruz Roja y otra para el Hogar Cabañas, estas instancias están obligadas a transparentar cada peso que reciban por este concepto.

Ambas instancias ya tienen una cartera de proyectos que van desde mejoras en infraestructura, hasta la compra de equipo, alimentos y vehículos.

También cuentan con un plan para transparentar los procesos, con la ayuda de la Contraloría del Estado y del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei).

De parte del Hogar Cabañas, el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Miguel Castro Reynoso, informó que los proyectos serán revisados y concentrados por la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado.

Una vez elegidos los proyectos se buscará que la Contraloría del Estado los apoye para ejercer la figura de observador y vigile el gasto de los recursos a lo largo del año. “Necesitamos que la Contraloría permanentemente esté observando y validando las decisiones”.

Indicó que ya existe un diagnóstico y valoración económica de cada proyecto a realizar, pero la decisión sobre cuáles se pueden llevar a cabo con los recursos que lleguen, que hasta el momento ya se recaudaron más de 27 millones, se tomará en la sesión con la Junta de Gobierno, la cual se efectuará a finales de abril.

Por parte de la Cruz Roja, el delegado estatal todavía no está definido si la transparencia del gasto de los recursos se hará en un portal de transparencia propio y nuevo, o bien, se informe a través del portal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado (Sepaf).

RECURSOS PARA EL HOGAR CABAÑAS

Dinero se utilizará en alimentación, seguridad y salud de los niños

Desde que se planteó la posibilidad de que el refrendo vehicular incluyera una aportación obligatoria para el Hogar Cabañas, la institución ya tenía proyectos estratégicos a realizar con los recursos que se obtendrían.

Estos proyectos están encaminados a la protección de los derechos fundamentales de los menores que viven en el Hogar Cabañas, como lo son crecer sanos, tener alimentación de calidad y vivir en un entorno seguro.

La directora del organismo público descentralizado, Martha Alicia Ibáñez Hernández, indicó que estos proyectos deben ser analizados por la Junta de Gobierno, para que se definan cuáles son prioritarios y cómo podría hacerse para que rinda el recurso, que hasta el momento es de más de 27 millones de pesos recaudados en el refrendo.

Entre estos proyectos destaca el cambio de cableado en las instalaciones, tras una recomendación de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, tras detectar algunos problemas e infraestructura obsoleta.

Se pretende mejorar la comunicación interna, modernizar la red de hidrantes e instalar detectores de incendios conectados a una central de bomberos.

En cuanto a la alimentación, la directora señaló que se requiere más recurso para compra de alimento, pues cada día se reparten alrededor de 500 porciones, tres veces al día, más dos colaciones. Además, los bebés requieren de fórmulas lácteas e insumos que implican un desembolso grande de manera permanente.

RECURSOS PARA LA CRUZ ROJA GUADALAJARA

Ambulancias y construcción de quirófanos, las dos prioridades

Con la llegada del cheque con los primeros 27 millones de pesos, vía aportación obligatoria en el refrendo vehicular, la Cruz Roja de Jalisco priorizará varios proyectos. Lo primero que se pagará será la remodelación de los dos quirófanos de la Delegación Guadalajara, los cuales requerían ser reconstruidos para certificarse y cumplir con la Ley General de Salud.

En este proyecto, tanto en obra como en instalación de equipos, se requirió invertir cuatro millones de pesos.

El delegado de la Cruz Roja en Guadalajara, Miguel Ángel Domínguez Morales, detalló que esta es una de las prioridades, además de dar el enganche para la compra de ambulancias. Actualmente, la Cruz Roja tiene 125 unidades.

“Lo primero es pagar los quirófanos y adquirir ambulancias, porque nomás pudimos comprar dos este año. Necesitamos comprar de 18 a 20, pero se ocupan casi 18 millones, porque hay que asegurarlas”.

Cada ambulancia tiene un costo cercano a los 900 mil pesos, mientras que con equipo aumenta el precio 150 mil pesos, más su seguro anual.

En 2015, cuando la aportación de la Cruz Roja todavía era voluntaria en el pago de refrendo y era de 30 pesos, se lograron recaudar 15.5 millones de pesos.

Para este año, con la entrada de más coches al parque vehicular y con la obligatoriedad de la aportación de 20 pesos, se espera llegar a cerca de 42 millones de pesos durante este ejercicio 2017.

EN QUÉ USARÁN LOS RECURSOS

Hogar Cabañas

• Capacitación en oficios y becas para los menores.

• Proyecto de fomento cultural y deportivo.

• Proyecto de recreación y esparcimiento.

• Proyecto de estimulación temprana de las niñas y niños lactantes y maternales.

• Reacondicionamiento y reequipamiento de la sala blanca, donde se tienen personas con discapacidad.

• Proyecto integral de cableado estructural para brindar seguridad y cumplir con los estándares adecuados en materia de protección civil.

• Mantenimiento a infraestructura y equipamiento que se requiere en Hogar Cabañas y su Casa de Varones.

• Compra de vestido, calzado y alimentación.

Cruz Roja

• Pagar deudas de proveedores por 14 millones 710 mil pesos.

• Compra de 18 a 20 ambulancias, ya que cada una cuesta alrededor del millón de pesos.

• Compra de instrumental médico, por cinco millones 400 mil pesos.

• Pagar la remodelación e instalación de equipos en los dos quirófanos de la Delegación Guadalajara, que tuvo un costo de tres millones 700 mil pesos.

• Compra de equipo de radiocomunicación digital para todas las ambulancias, bases y delegaciones, por cuatro millones 300 mil pesos.

• Adaptar consultorios en algunas delegaciones regionales, para cumplir con la normatividad vigente de la Secretaría de Salud federal.

Los están preparando para la vida

Uno de los proyectos más ambiciosos del Hogar Cabañas es que los niños reciban educación y capacitación en oficios, los cuales puedan ayudarlos a ganar su propio dinero cuando sean mayores de edad y tengan que salir de la institución.

El plan es que el Hogar Cabañas sea un lugar de transición y que, si los niños no pueden reintegrarse a un ambiente familiar sano, o ser adoptados, cuando salgan sepan cómo trabajar y ganarse la vida.

“Nos comprometemos a que tengan un proyecto de vida que garantice reintegrarse a la sociedad de una manera que su vida sea exitosa”.

En la Casa Varones, donde hay 28 niños de 12 años en adelante, hay un proyecto de capacitación en panadería que busca consolidarse. Ya está en las pruebas finales pero hace falta recurso económico para adquirir equipo.

En el Hogar Cabañas se pretende que las niñas aprendan cultura de belleza en una academia que sería equipada dentro de la institución, o de no consolidarse, conseguir becas en escuelas externas.

“Le estamos apostando en la capacitación en los oficios porque creo que esa es la manera en que les podemos dar herramientas para que salgan a integrarse a una vida laboral plena”.

La Benemérita será sujeto obligado

Al recibir recursos de un impuesto estatal como el refrendo, la Cruz Roja Guadalajara deberá convertirse en sujeto obligado ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (Itei), para hacer rendición de cuentas y uso de los recursos.

Para que esto ocurra, el Pleno del Consejo del Itei debe emitir una aprobación en sesión.

Tras recibir el cheque por poco más de 27 millones de pesos recaudados del refrendo, la Cruz Roja deberá informar que ya lo recibió, para posteriormente transparentar en qué se gastará el dinero.

El pasado mes de enero, la Cruz Roja firmó un convenio de colaboración con el Itei, en donde se establece que se otorgará capacitación en materia de transparencia y protección de datos al personal de la institución.

Todavía no está definido si el gasto de los recursos de la Cruz Roja se hará en un portal de transparencia propio y nuevo, o bien, se informe a través del portal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado (Sepaf). Los esquemas de transparencia del organismo se analizarán antes de su implementación.

TESTIMONIO

El destino de Ariel cambió gracias a esta institución

Para Marlon de la Portilla Vídez, el Hogar Cabañas fue eso, un hogar que lo acogió y cuidó desde el primer momento en que llegó en brazos de su madre biológica, quien lo dejó ahí, junto con una carta donde decía que no podía tenerlo con ella.

Ahí lo atendieron, le dieron amor y le otorgaron su mayor regalo: una familia que durante nueve años buscó un embarazo sin éxito, pero que tenían todo para dar al nuevo integrante.

Cuando llegó al Hogar Cabañas, se registró como Ariel Ruiz Cabañas, de la misma forma que se registra a todos los niños que llegan sin un nombre y reciben el apellido en honor al obispo Don Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, quien fundó el lugar para niños desamparados. Sin embargo, después sus papás lo registraron como Marlon de la Portilla Vídez.

Él vive en la Ciudad de México, ahora tiene 25 años y se enorgullece de haber sido adoptado por sus padres y ser un “niño Cabañas”.

“Mi mamá dice que fue algo muy bello (…) Aunque no compartamos vínculo genético, nos parecemos en muchas cosas, nos unimos, crecí con mi familia”.

Cuenta que el año pasado vino a Guadalajara y decidió ir a conocer sus raíces, a visitar el Hogar Cabañas: “Quería buscar esa pieza para armar todo mi rompecabezas; me acompañaron mi abuela, mis tíos y mis papás; fue algo indescriptible, lloramos (…) caminé por el lugar, vi cómo tienen a los niños en sus instalaciones tan bonitas, llegas y ves niños felices, con sonrisas por todo lo que les dan con mucho esfuerzo”.



Thamara Villaseñor

TESTIMONIO

Nunca se sabe cuándo se puede llegar a necesitar

Graciela Barba Serrano no recuerda cómo pasó todo. En su mente vagan imágenes de ella misma en lo que podría ser una camilla, con gente que llegó a auxiliarla después del aparatoso accidente de carretera que vivió con su marido.

Esas personas que la ayudaron eran de la Cruz Roja, quienes salieron al rescate de los accidentados, entre San Juan de Los Lagos y Encarnación de Díaz. Su esposo falleció en el accidente. No alcanzó a llegar al hospital.

Ella, su marido e hijos fueron colisionados por un camión que tomó una curva e invadió el carril contrario, lo que hizo que chocara de frente con el carro de Graciela, de ahora 53 años, y su esposo.

“Yo estaba como aislada, al momento que me mueven, vuelvo en sí y me dicen: ‘señora, tuvo un accidente, está bien, la vamos a llevar al hospital’, y yo me sentí bien, tranquila”.

El accidente fue hace 10 años, pero desde hace cuatro Graciela es parte de la Cruz Roja, en el grupo de damas voluntarias, quienes hacen de todo para ayudar a la gente que acude a solicitar un servicio, así como a sus familiares.

Son 11 voluntarias que procuran fondos, hacen servicio asistencial, coordinan cursos y hacen trabajo humanitario. Ella afirma que esto es sólo un poco de todo lo que la Cruz Roja da a la sociedad: “No importa si eres joven, si eres adulto, todos estamos expuestos a un accidente fuerte, a una cortada, una bajada de presión, entonces sí los invito a que tomen conciencia sobre las necesidades que tiene la institución y lo vean como una oportunidad para ayudar”.

Thamara Villaseñor

ASÍ LO VEN

Opiniones encontradas sobre la aportación

“La idea es buena. Hay gente que la da de buenas y otra gente que no. Estábamos acostumbrados a que no lo pagábamos y ahora viene obligatorio, pues lógico merma… de descuento no tuvimos nada”.

Enrique Peña, pagó refrendo.

“La aportación a la Cruz Roja y el Cabañas está bien, para la gente que atienden, pero yo digo que el refrendo deberían de quitarlo”.

Juan Ramón Ramírez López, contribuyente.

“A mí se me hace bien la aportación a los dos. Antes era voluntario, ahora es obligatorio, pero 40 pesos te los gastas en cualquier cosa”.

Emilio López, pagó refrendo.

“Pues voluntariamente a fuerzas nos lo cobraron. Yo no estoy de acuerdo, me subió a 495 pesos y ya de nada vale el descuento. La Cruz Roja está en malas condiciones, traen unas ambulancias para llorar y de todos modos ahí va uno y le cobran, así que de nada sirve la aportación”.

María Mejía, contribuyente.