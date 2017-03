Especialistas ven riesgo de colapso en Templo de San Francisco

Aseguran que la afectación que ha sufrido el subsuelo ha propiciado que la estructura principal del templo se fracture

GUADALAJARA, JALISCO (25/MAR/2017).- Las grietas en el Templo de San Francisco de Asís, ocasionadas por trabajos vinculados a la Línea 3 del Tren Ligero, previos al paso de la tuneladora, van ampliándose, por lo que el tema que de acuerdo a expertos se ha minimizado por parte de autoridades, les preocupa porque consideran existe el riesgo de colapso.

"Lo que tratamos nosotros de decir es que las grietas no son estéticas, son ya de colapso... El riesgo de colapso sí existe porque está fracturado ya el inmueble, entonces si hay un movimiento se colapsa, no quiere decir que se vayan a caer todos los muros, a lo mejor nada más los arcos y las bóvedas, no se sabe cómo se comporte", manifestó Alfredo Varela especialista en restauración, quien forma parte del equipo de expertos que revisan el inmueble desde hace un mes a petición del padre provincial del Templo de San Francisco, Juan Manuel Muñoz Curiel.

A consideración de los expertos la cimentación del inmueble religioso era la adecuada, así lo muestran los 450 años de su existencia. Sin embargo, debido al reforzamiento del subsuelo al que ha sido sometido, se generó un desequilibrio en la cimentación.

En conferencia de prensa señalaron que la alteración que está sufriendo el subsuelo, ha propiciado que la estructura principal del templo se fracture.

Las fisuras detectadas en febrero pasado, ya son grietas y paulatinamente van progresando milímetros; hay algunas que se observan de 1.5 centímetros, dijeron. Se trata de grietas: longitudinal y transversal.

Sin embargo, los cuatro expertos puntualizan que no tienen autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para realizar calas, los datos obtenidos son sin tocar el inmueble, por lo que desconocen con más detalle las dimensiones de las afectaciones.

"Un testigo de cemento (que puso Protección Civil) en el exterior ya está reventado, y está reventado en la parte que es la piel que es el enladrillado, o sea, ¿qué estará pasando abajo de esto?, desde luego, la grieta aumenta", indicaron los expertos.

En conferencia de prensa demandaron información técnica sobre las obras de Línea 3 del Tren Ligero, y una reunión con especialistas de instancias de gobierno con los expertos en estructuras, restauración y suelo que revisan el inmueble a peticiones de los franciscanos.

El templo cumplió este sábado los 10 días que indicó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara que permaneciera cerrado; sin embargo, no se abrirá hasta que el INAH dé luz verde. El Ayuntamiento tapatío envió una carta para solicitar el dictamen correspondiente a autoridades federales.

Los especialistas insistieron en la necesidad de que se les proporcione información técnica de los proyectos sobre las obras de Línea 3, para revisar los documentos y plantear una solución para el templo; señalan que hay opacidad en este tema.

Asimismo, el padre provincial del templo, pidió a autoridades que inicien a gestionar recursos para intervenir el inmueble ante los daños registrados.

En cuanto a la inyección de mortero (lechada de agua y cemento a alta presión) que se realiza, mencionaron los especialistas que es indispensable darle seguimiento, monitorear las resistencias que se están alcanzando y de ser necesario efectuar una reinyección.

Las señales que tienen hasta el momento es que el inmueble está moviéndose milímetros.

Además de Varela participaron en la conferencia de prensa Guillermo Aceves, especialista en estructuras, y los expertos en suelos: Sergio Carmona y Salvador Lazcano.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA