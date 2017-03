Magistrado, a un paso de cese por supersueldo

José de Jesús Covarrubias está obligado por la Ley a restituir en un lapso de 45 días el excedente respecto al ingreso del gobernador

GUADALAJARA, JALISCO (25/MAR/2017).- Para evitar su cese, en los próximos días el recién nombrado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, José de Jesús Covarrubias Dueñas, deberá regresar el salario que recibió por encima de lo que gana el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz.

De acuerdo a lo que establece el Artículo 92 bis de la Ley de Responsabilidades, el servidor público que apruebe remuneraciones superiores a las que percibe el mandatario estatal, será destituido e inhabilitado por tres años. La misma sanción aplicará para quien la reciba, “y no restituya el excedente dentro de los 45 días siguientes de su recepción”.

Debido a que el magistrado obtuvo el nombramiento a finales de enero, la primera quincena que ganó más que el gobernador fue en el mes de febrero. En ese mes, Covarrubias Dueñas percibió un sueldo bruto de 183 mil pesos, es decir, alrededor de 17 mil pesos más que el titular del Ejecutivo estatal, quien gana 166 mil pesos al mes.

“Es muy clara la ley, la ignorancia de la misma no exime de su responsabilidad (…). Tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata: el que autorizó este presupuesto, que está encargado del Poder Judicial, tiene sanción y es la misma para quien recibió esa percepción indebida, si fuese el caso, porque no me consta. Tiene hasta 45 días para que le pueda dar el perdón la ley, de que tenga que restituir ese excedente indebido que recibió”, subrayó la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso, Rocío Corona Nakamura.

La diputada priista comentó que se deben revisar los tiempos, y de estar todavía dentro del plazo establecido en la ley, deberá corregir, subsanar y salvarse de esa sanción: “de él depende”, sentenció.

Cuestionada con relación al proceso que se debe seguir para sancionar el funcionario, la legisladora comentó que existen dos vías: una, que el pleno del Supremo Tribunal de Justicia, que es su superior jerárquico, exhorte al magistrado a acatar y respetar la ley, “si no lo quiere llevar a cabo, entonces que se aplique la sanción que ya está establecida”.

Si esto tampoco ocurre, la diputada advirtió que cualquier ciudadano puede presentar una solicitud de juicio político ante el Congreso en contra del magistrado, para que la Comisión de Responsabilidades revise el caso para su inhabilitación.

Recordó que desde mayo pasado el Poder Judicial tiene conocimiento de que se deben hacer los ajustes necesarios para que los sueldos de éste no rebasen el del gobernador.

De acuerdo a la recomendación del Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial, los magistrados deben tener una percepción bruta mensual de 164 mil 406 pesos.