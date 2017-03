Refuerzan presencia de la Policía Vial en Colón y Periférico

Esto luego de la agresión que sufrió un agente vial el pasado martes en este punto

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAR/2017).- Héctor Guerrero fue uno de los chóferes de la ruta 619 que esta mañana fue multado por subir pasaje en doble fila, esto durante un operativo de la Secretaría de Movilidad (Semov) en el cruce de Periférico y Colón; punto en donde el pasado martes un oficial de la Policía Vial resultó golpeado por dos personas.

Antes de este hecho, un grupo de acomodadores de pasaje distribuían a los pasajeros en cinco filas para esperar su camión; sin embargo, no se pueden reconocer al no estar identificados como trabajadores de las rutas. Durante un recorrido, sólo se percibió a dos realizando esta labor.

Aunque no hay una señalética, la ruta 619 tiene instrucciones de subir y bajar pasaje antes de la salida de la estación Periférico Sur, debido a que descienden e ingresan una gran cantidad de usuarios.

Sin embargo, por las complicadas condiciones viales del lugar y el paso de más de siete rutas de transporte público es difícil respetar el sitio permitido para abordar pasaje, señaló Héctor Guerrero, conductor que tendrá que pagar una multa de 800 pesos.

"No es justo, otros camiones se paran aquí a subir pasaje. Yo no me pude detener atrás, porque ya estaba ocupado y me tuve que venir hasta acá. Vea, el camión está lleno y todavía quiere subir más gente", señaló.

Otros chóferes consideraron que la lateral del Periférico Sur, frente a la estación del tren, no es suficiente para las siete rutas que deben de prestar el servicio, ya que también es utilizada por taxistas del Sitio 74 y conductores de Uber.

En tanto, los usuarios del transporte consideraron que las peleas entre acomodadores de pasaje y choferes es una práctica común en el lugar, ya que se disputan por tener el mejor pasaje.

"En ocasiones los choferes se pelean por el pasaje. Un día estaban casi casi abajo del camión. Eso es común, porque hay mucha gente siempre aquí", relató Sergio Moreno, usuario de la ruta 619.

En el transcurso del miércoles y jueves, la Secretaría de Movilidad multó a 52 chóferes de transporte público por subir pasaje en zonas restringidas.

Asimismo, recogieron 23 licencias, ocho tarjetas de circulación y retiraron de servicio a dos unidades de la ruta 380, por no contar con los papeles requeridos, así como a un mototaxi.

Mario Alberto González González, Inspector Jefe de la Semov, indicó que el refuerzo de cuadrillas de la Policía Vial permanecerá por tiempo indefinido hasta que se regule la situación en la zona.

"No pueden bajar ni subir pasaje en doble fila, poner vehículos en lugares no autorizados o zonas prohibida. Actualmente estamos revisando tanto a transporte público como autos particulares", puntualizó.

Resultados del operativo de la Semov en Periférico y Colón

52 sanciones a unidades de transporte público

Se recogieron 23 licencias y ocho tarjetas de circulación

Se retiraron dos unidades de la ruta 380 y un mototaxi

Rutas que transitan a las afueras de la estación Periférico Sur: 1-A, 380, 380-A, 619, 186, 176 y Chapala.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ