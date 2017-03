Asegurar empleo a repatriados, reto de sindicatos

El secretario general de la CROC Jalisco dice que es difícil, pero se puede lograr

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAR/2017).- Debido a las últimas redadas en Estados Unidos, que han ocasionado la repatriación de varios connacionales, el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) Jalisco, Antonio Álvarez Esparza, señaló que es momento de la unidad nacional y que el reto es asegurar empleo a estas personas.



"Debemos reagruparnos y superar nuestras diferencias, para solidarizarnos con los trabajadores migrantes, porque por ellos debemos formar un frente común para lograr su reinserción en el mundo laboral. El reto es grande, pero no imposible de superar, porque la crisis es grave, pero hemos superado peores".



Además, hizo un llamado a las empresas para ofrecer trabajo, bien remunerado, a la "nueva mano de obra que sale de las universidades".



Esto, lo dijo en el Encuentro de la Unidad Obrero Empresarial 2017, en el cual se entregó el reconocimiento "Francisco Silva Romero" a la empresa Jabil Circuit de México, "por destacarse en dar empleo a trabajadores con alguna discapacidad. Además de haber logrado reconocimientos nacionales e internacionales", resaltó Álvarez Esparza.



También, se hizo entrega del reconocimiento "Marcos Montero Ruiz", a los empresarios "que se distinguen por la protección integral de sus trabajadores y a quienes se les reconoce el mérito de la promoción digno, estable y bien remunerado"; y a cinco trabajadores que tienen más de 30 años de servicio.



Durante el evento, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, recordó que la innovación es el futuro de México y que, ahora más que nunca, debemos apostarle para no depender tanto de Estados Unidos.



"Reconozco su trabajo y su liderazgo, porque gracias a sindicatos como la CROC-FROC se conservan los derechos que, hace muchos años, a través de conquistas revolucionarias, se logró para los trabajadores y no puede haber calidad de vida, sino hay oportunidades y libertad económica".



