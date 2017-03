Carlos Lomelí y Enrique Michel no se descartan como candidatos de Morena

El diputado federal y el empresario anunciaron su apoyo al proyecto de López Obrador

GUADALAJARA, JALISCO (23/MAR/2017).- Tras anunciar su apoyo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y el trabajo que emprenderán en el Estado a su favor en los próximos días, el diputado federal Carlos Lomelí y el empresario Enrique Michel Velasco, no se descartan como candidatos a la gubernatura por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para 2018.

Ambos acudieron la tarde de este jueves a un restaurante de la ciudad, a donde también llegó el presidente del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco (Cesjal), Oscar Ábrego de León, otro candidateable de Morena, pero por uno de los municipios metropolitanos.

En conferencia con los medios de comunicación, ambos aseguraron que en estos momentos no piensan en candidaturas, sino en trabajar a favor del partido, al cual reconocen, le falta mucha infraestructura.

Michel respondió: "Si yo digo que yo voy a ser, se va a enojar y, si él dice que él va a ser yo me voy a enojar; mejor vamos trabajando juntos".

Por su parte Lomelí comentó, "yo creo que nadie en Jalisco, ni el señor Enrique ni un servidor, y a quién no le gustaría ser candidato por su Estado. Más que mantener el interés, el día de hoy estamos concentrados en que Morena sea aceptada".

"(Tenemos que) posicionar a Morena y a Andrés Manuel como ejes principales de este gran movimiento, tenemos que posicionarlos entre la comunidad, sacarlos del baúl de recuerdos", añadió el diputado, quien en días anteriores ya había manifestado que dejaba Movimiento Ciudadano para sumarse al proyecto de Morena.

Comentó que desde hace mes y medio comenzó a hablarlo con el líder moral de MC y alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, aunque no quiso dar más detalles sobre eso, "hoy que Andrés ocupa de todas las voluntades y sobre todo de los jaliscienses, no me temblaron las piernas ni las ganas para formar parte de Morena".

Cuestionados sobre cómo financiarán a Morena, Lomelí comentó que es tiempo de que los políticos se paguen sus gastos y su campaña, "hoy Morena no tiene un solo peso, más que el que nosotros como empresarios (tenemos) y vamos a comenzar a hacer nuestra colecta para poder empezar a hacer nuestras actividades, porque los movimientos y todo lo que salga de actividades a partir de hoy lo vamos a poner de nuestra bolsa, y lo digo claro y fuerte, porque también los demás partidos tienen que dejar de gastarse el dinero de los ciudadanos y no es suficiente subir una iniciativa, es cuestión de vergüenza".

Además, no descartaron que Morena en Jalisco pueda ir en alianza con algún otro partido durante 2018, "en política todo es posible, pero hoy por hoy, las condiciones no están dadas para una alianza".

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ