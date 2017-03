Congreso tiene 15 días para responder a amparo de Barba

La notificación de suspensión provisional fue recibida el martes y este jueves ya dieron el primer informe

GUADALAJARA, JALISCO (23/MAR/2017).- El Congreso tendrá 15 días hábiles para responder por la suspensión provisional que recibió el magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba Gómez, que impide al Legislativo emitir una resolución sobre los dos juicios que se tienen el contra del funcionario.

Cuestionada con relación a declaraciones realizadas en días anteriores, en los que aseguró que ningún recurso podía combatir los juicios políticos, la presidenta de la Comisión de Responsabilidades, María del Pilar Pérez Chavira respondió: “está así establecido en la Ley de Responsabilidades y está así establecido en lo que se argumenta en los informes que se entregarán”.

“Lo que nosotros estamos haciendo es acudiendo a lo que se nos pide, comparecer ante esta solicitud de suspensión, y lo estamos haciendo valer conforme a la ley, estaremos también en espera de que se resuelva en el juzgado donde ha sido presentada esta protección que él ha iniciado, para saber cuál es su resolución, pero nosotros estamos también argumentando, defendiendo y poniendo término en lo establecido en la propia Ley de Responsabilidades y los ordenamientos aplicables”.

La diputada precisó que la notificación de suspensión provisional se recibió este martes ante el Órgano Técnico de Responsabilidades, y ese mismo día acudió a dar el primer informe, “para enseguida tener oportunidad de estar abundando en el informe detallado”.

A partir de este miércoles comenzaron a correr los 15 días que el Congreso tendrá para emitir los informes.

Al concluir la sesión de la Comisión de Responsabilidades, la diputada panista comentó que aún no han sido notificados con relación a si el magistrado respondió por escrito sobre el juicio de desafuero, ya que ayer vencía el plazo para presentar su escrito de defensa.

“Tengo información de que ayer se recibió algo en Oficialía de Partes, no tengo en este momento (conocimiento), si es el nombrar a su defensor, si es presentar su escrito de defensa, no tengo aún conocimiento pleno del asunto porque no nos ha sido turnado”.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ