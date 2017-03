'Anfibios' vigilan Chapala; niegan trasiego de drogas

El Escuadrón de la Fiscalía pretende reducir los delitos del fuero común, principalmente robos, y apoyar a la población en actividades acuáticas y de rescate

GUADALAJARA, JALISCO (23/MAR/2017).- No por la presencia del crimen organizado sino como apoyo en el combate de los delitos del fuero común y para el rescate de personas o de cuerpos en el Lago de Chapala, ayer fue presentado el Escuadrón Anfibio de la Fiscalía del Estado. Consta de un grupo de 18 personas, que operarán en botes con el equipo adecuado para labores de vigilancia y buceo.

Su función es contra los delitos del fuero común. “(Hay) algunas denuncias de robo de motores, de fincas que ingresaban por la parte del agua”, explicó el fiscal, Eduardo Almaguer.

En la actualidad, agregó, no tienen conocimiento que grupos criminales utilicen el espacio para traficar droga. “Se ha detectado el robo de algunos motores, lanchas, pero en el tema del trasiego no lo hemos detectado… no hay una carpeta o investigación en este sentido”.

Lo anterior, porque existen versiones donde señalan que se han visto lanchas de alta velocidad presuntamente utilizadas para trasladar sustancias prohibidas a través del lago. “Quiero ser honesto, sí se ha mencionado mucho, pero no tengo una información cierta en ese sentido, no hay un antecedente. Pero estaremos atentos, lo fundamental es garantizar la seguridad de los habitantes y de los turistas”.

Sobre la situación de la seguridad en Chapala, en los últimos meses no existen registros relevantes de hechos relacionados con el crimen organizado, aseguró el presidente municipal, Javier Degollado González. “Nos mantenemos en un nivel de seguridad óptimo, es seguro. Recibimos un municipio donde a las nueve o diez de la noche estaba solo; hoy podemos andar hasta altas horas de la noche tranquilos”.

Al igual que el fiscal, dijo que los delitos más comunes son del fuero común, como robos de autos o de casa habitación. En este sentido coincidieron algunos habitantes entrevistados, que señalaron que, como en todos lados, lo que hay son robos.

“Este lugar no sólo va a tener mayor vigilancia y seguridad, va a tener también la presencia para el rescate. Los deportes acuáticos regresaron a Chapala”, añadió el gobernador Aristóteles Sandoval, quien estuvo presente en el evento.

El Escuadrón fue capacitado por la Defensa Nacional y opera con autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Capitanía de Puerto, que es la encargada de la seguridad en las aguas del Estado. Sin embargo, la Marina será la responsable definitivamente a partir de junio de la Capitanía tras una reforma aprobada a finales del año pasado en el Congreso de la Unión.

Descartan desarmes de Policías

Con independencia del desarme de la Policía de Ocotlán el pasado 14 de marzo, la Fiscalía no proyecta el desarme de otro municipio de la Región Ciénega, confirma Eduardo Almaguer, quien justificó que los desarmes derivan de evaluaciones y datos obtenidos de las áreas de inteligencia y denuncias ciudadanas.

Alcaldes aplauden estrategia de Fiscalía

Los alcaldes de Chapala, Ocotlán, Poncitlán y Tizapán el Alto ven con buenos ojos la llegada del Escuadrón Anfibio porque ayudará a combatir los delitos del fuero común, así como el rescate de personas o cuerpos.

Los indicadores revelan que los delitos del fuero común han tenido un aumento en los siete municipios colindantes al vaso lacustre, al pasar de dos mil 532 denuncias en 2015 a tres mil ocho el año pasado, mientras que los homicidios dolosos aumentaron de 45 a 55.

El alcalde de Chapala, Javier Degollado, señala: “Con el apoyo de la Fiscalía habrá más certeza para los que utilizan el lago, principalmente para los deportistas que usan lanchas de alto costo; también se necesita la vigilancia y la protección civil que se pueda dar dentro del lago para los pescadores y prestadores de servicios”.

Con apenas 14 patrullas y la mayor incidencia de delitos del fuero común en esa región, el alcalde de Ocotlán, Gabriel Hernández, opina que los habitantes también se verán beneficiados.

“Esto podrá favorecer la percepción de los ciudadanos y vecinos, estamos a favor de cualquier acción que favorezca la seguridad de la región”.

Otro de los municipios colindantes que registra un incremento de los delitos es Tizapán el Alto, donde el número de averiguaciones previas aumentó de 67 a 128 en el último año. El munícipe Santiago Coronado reconoce que por la frontera con Michoacán han ocurrido incidentes en los que se ha visto involucrada la delincuencia organizada, por lo que ven positivo la operación del escuadrón en el acuífero.

“El Escuadrón es muy acertado, desde hace tiempo estábamos esperando este apoyo… y más para nosotros que estamos en la frontera con Michoacán”. En el pasado, Tizapán “fue uno de los municipios con más focos rojos, donde hubo más homicidios y delincuencia”.

Por su parte, el alcalde de Poncitlán, Juan Carlos Montes, acepta que la situación de inseguridad está tranquila y estimó que el Escuadrón ayudará a fortalecer la seguridad de los turistas y vacacionistas. Con 106 policías y 16 patrullas, este municipio registra entre sus principales delitos el robo a vehículos y piezas de automóviles. En lo que refiere a la presencia del crimen organizado, declara que no se han detectado movimientos de estos grupos.

Radiografía de la Ribera

Delitos en el primer bimestre de 2017 en Jalisco

Municipio 2015 2016 Chapala 676 806 Jocotepec 249 454 Ocotlán 1,101 1,129 Poncitlán 297 333 Jamay 117 114 Tuxcueca 25 44 Tizapan 67 128 Total 2,532 3,008

Asesinatos

Municipio 2015 2016 Chapala 8 8 Jocotepec 5 10 Ocotlán 11 12 Poncitlán 10 14 Jamay 9 3 Tuxcueca 1 3 Tizapan 1 5 Total 45 55

Fuente: Fiscalía de Jalisco.

"SIEMPRE VAMOS A TENER ROBOS"

El pasado 16 de marzo una balacera en la Carretera a Jocotepec, a la altura del poblado El Molino, dejó cinco muertos. Una semana después de este enfrentamiento entre civiles y miembros de la Fuerza Única Regional (FUR), el director ejecutivo de The Lake Chapala Society, Terry Vidal, aseguró que desconoce lo ocurrido, pues las autoridades municipales no se comunicaron con la asociación.

Afirma que antes de estos hechos, la situación que atravesaba Chapala era la normal: “¿Hay robos? Sí, todavía. Siempre vamos a tener robos. Pero violencia contra otra gente, balazos, no. (Eso) no es normal”.

En septiembre de 2016, Vidal comentó que en los próximos cinco años podía incrementarse al doble la población residente en la Ribera, que en ese entonces aglutinaba a siete mil extranjeros seducidos por la economía y por el clima.

Luis Contreras, habitante del Municipio de Chapala, resalta que uno de los delitos que se mantienen es el robo a casas: “Se ha mantenido igual. Yo trabajo con mucho extranjero y son el blanco que busca la delincuencia. Seguido escucho que se meten a robar”.

Sin embargo, cuenta que en la asociación en la que trabaja, que atiende principalmente a los extranjeros, ya intentaron extorsionarlos en dos ocasiones.

Por su parte, José Luis Pedroza acentúa una reducción en el vandalismo, pero remarca que sí hay robos. El comerciante agrega que el reforzamiento de la seguridad provocará que más visitantes lleguen a la zona.

El pasado 8 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia de viaje en la que especificó que el personal del Departamento de Estado no puede parar en Ocotlán, municipio que rodean el Lago de Chapala.

DELITOS EN EL PRIMER BIMESTRE DE 2017 EN JALISCO

Robos con violencia y lesiones dolosas aumentan incidencia

En 2009, la extinta Procuraduría de Justicia en Jalisco registró una cifra de 10 mil 145 delitos durante los primeros dos meses, que representan un promedio al día de 171.9. Ocho años después, la Entidad registra su pico histórico desde que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó su archivo estadístico.

Entre el 1 de enero y el pasado 28 de febrero, la Fiscalía del Estado abrió 18 mil 141 carpetas de investigación por delitos denunciados que van desde las lesiones, la extorsión y el robo sin violencia, hasta casos de homicidio doloso, abuso sexual y secuestro. Son 307 carpetas por día en promedio.

La cifra general de delitos de este año es 11% superior con relación a la de 2016. El robo con violencia es uno de los que registran mayor alza: 370 casos más que en enero-febrero del año pasado.

El viernes 17 de febrero de este año, un grupo de individuos armados cometió un asalto con violencia en una plaza del Norte de la metrópoli, cuando los trabajadores de un camión de valores cargaban los cajeros automáticos. Dos personas murieron —un asaltante y un custodio— y ocho más que estaban en el sitio resultaron lesionadas.

La cifra de delitos ha incrementado y la de homicidios dolosos se cuenta entre éstos, pues mientras en el primer bimestre de 2016 se contabilizaron 171 asesinatos, para este año ya suman 194; es decir, 23 hechos más.

Sin embargo, este primer bimestre no es el más violento según este indicador; en 2013 hubo 217 homicidios dolosos.

El segundo fin de semana del año, un funcionario del Consulado de los Estados Unidos fue baleado cuando salía de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Vallarta. Un individuo que usaba lentes y peluca le disparó en el pecho y esa agresión quedó captada en video. La Unión Americana ofreció una recompensa de 20 mil dólares por pistas sobre el paradero del atacante, quien fue aprehendido en menos de 48 horas.

Con ese contexto, en los primeros 59 días de este año ocurrieron mil 726 lesiones dolosas. El trabajador del Consulado Americano se cuenta en esa estadística. El robo con violencia y las lesiones dolosas son dos de los indicadores que más incrementaron entre un año y otro. Son mil 112 casos más en el primero de los delitos, y 439 en el segundo.

CLAVE

¿Y el sistema Mide?

La página del Gobierno del Estado en la que se muestran sus indicadores y metas: Mide Jalisco, no ha sido actualizada desde que terminó el año pasado, por lo que ve a su rubro de seguridad. Esto, pese a que la Fiscalía ya entregó su desagregado estadístico al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

ILÍCITOS EN EL ESTADO

Comparativo del primer bimestre 2016-2017

2016 2017

Delito Enero Febrero Total Enero Febrero Total Diferencia Total delitos 8,232 8,008 16,240 9,295 8,846 18,141 +1,901 Asesinatos 83 88 171 101 93 194 +23 Secuestro 0 3 3 1 0 1 -2 Extorsión 52 43 95 69 45 114 +19 Robo con violencia a casa habitación 14 22 36 29 30 59 +23 Robo con violencia a negocio 70 60 130 225 275 500 +370

