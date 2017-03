SinVotoNoHayDinero en busca de 20 votos para avanzar

Se requiere que este dictamen, promovido por Kumamoto, sea aprobado por las dos terceras partes de los legisladores

GUADALAJARA, JALISCO (21/MAR/2017).- A horas de que el dictamen de #SinVotoNoHayDinero sea votado en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión, el diputado independiente Pedro Kumamoto se encuentra en busca de 20 votos para que se le dé luz verde a la propuesta que busca reducir el financiamiento a partidos políticos.

Informó que entre ocho y diez diputados le han manifestado que apoyarán la iniciativa, sin embargo, se requiere que este dictamen sea aprobado por las dos terceras partes, es decir, por 20 de los 30 legisladores que la integran.

Destacó que este lunes fueron notificados que el dictamen saldrá en sentido favorable, y se someterá a votación este jueves, por lo que acudirá al Congreso de la Unión.

A la fecha, la iniciativa ha recibido el respaldo de las bancadas de Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y algunos del Partido Acción Nacional (PAN).

Recordó que la Comisión de Puntos Constitucionales está integrada por doce diputados priistas, de ahí la importancia de que éstos se pronuncien a favor.

Sin embargo, los diputados priistas, del Verde Ecologista, Nueva Alianza y Morena aún no informan sobre el sentido de su voto, "son los partidos que todavía no hay una postura única por parte de la bancada, donde no se han pronunciado en algunos casos ni siquiera a favor o en contra".

Kumamoto Aguilar reconoció que el dictamen que será votado por la comisión, engloba 14 iniciativas que fueron presentadas por otras bancadas y congresos locales.

Pese a esto, subrayó que la fórmula planteada para la entrega de recursos públicos a los partidos políticos, es muy parecida a la de #SinVotoNoHayDinero, es decir, el financiamiento se entregará en base al 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), multiplicarla por la votación emitida, menos los votos nulos o blancos.

Con estas modificaciones, el financiamiento entregado este año pudo haber representado un ahorro de dos mil 200 millones de pesos. De ser aprobada por el pleno, la medida se aplicará en 2018.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ