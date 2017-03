Sin valor, ratificación de Alfaro: regidor del PRI

''Lo quieren utilizar como un proceso electoral anticipado para difundir sus logros'', señala Salvador de la Cruz

GUADALAJARA, JALISCO (21/MAR/2017).- El regidor del PRI Salvador de la Cruz aseguró que la ratificación de mandato en Guadalajara no tienen valor jurídico alguno pues señaló que el reglamento no obliga al presidente municipal a retirarse en caso de que no sea ratificado.

El presidente municipal, Enrique Alfaro indicó que la ratificación se hará hasta septiembre, antes de su segundo informe de gobierno. Tan sólo con unas semanas de distancia del inicio del año electoral en octubre.

"Viene la posibilidad de que presente su licencia ante la Secretaría General y él va a decidir si la hace efectiva o no, nada más", señaló el edil. "Tampoco viene que si está bien evaluado, se tiene que quedar. La figura se llama ratificación de mandato y si lo están ratificando los ciudadanos se tienen que quedar pero lo quieren utilizar como un proceso electoral anticipado para difundir sus logros".

El Reglamento de Participación Ciudadana de Guadalajara establece la figura de ratificación de mandato como un mecanismo obligatorio que se debe realizar durante el segundo año de la administración. Este puede realizarse por dos vías: una solicitud ciudadana respaldada por las firmas del dos por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal en Guadalajara o de sus habitantes y a solicitud del presidente municipal.

Si el primer edil la solicita, debe pedir licencia mientras se realiza este proceso mismo que debe ser aprobado por el cabildo.

Este proceso es distinto a la revocación de mandato señalada en el Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

"La ruta de ellos está muy sencilla y clara pero no se vale que utilicen recursos públicos y que engañen a los ciudadanos con herramientas que deben ser meramente sociales".

El edil también anunció que solicitará ante el Pleno del Ayuntamiento la comparecencia del Consejo Municipal de Participación Ciudadana pues consideró que no han hecho su trabajo. Consideró que el órgano fue creado como un capricho para seguir una ruta electoral.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS