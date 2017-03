Ratificación de Alfaro como alcalde, en septiembre

''Es un asunto de vergüenza básico, algo que le hace mucha falta a la política'', asegura

GUADALAJARA, JALISCO (21/MAR/2017).- El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro confirmó que el Ayuntamiento tapatío realizará hasta septiembre el ejercicio de ratificación de mandato, antes de que rinda su segundo informe de gobierno.

Alfaro indicó que no hay ninguna solicitud de por medio para realizar este ejercicio de participación ciudadana y aseguró que lo harán de forma voluntaria.

"Nosotros lo que queremos es evaluar al presidente municipal independientemente de que alguien quiera iniciar un proceso de revocación. Yo creo que hay que diferenciarlos, el ejercicio de ratificación va a hacerse antes del informe y se va a hacer por iniciativa de nosotros y si alguien quiere hacer el ejercicio de revocación ese ya es otro".

El Reglamento de Participación Ciudadana de Guadalajara establece la figura de ratificación de mandato como un mecanismo obligatorio que se debe realizar durante el segundo año de la administración. Este puede realizarse por dos vías: una solicitud ciudadana respaldada por las firmas del dos por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal en Guadalajara o de sus habitantes y a solicitud del presidente municipal.

Si el primer edil la solicita, debe pedir licencia mientras se realiza este proceso.

Mientras que el Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco establece la revocación de mandato que podrá ser solicitada por el cinco por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal a partir del 1 de abril. Señala que sólo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) puede realizarla.

Respecto a la ratificación, Alfaro dijo sentirse confiado y recordó que es un planteamiento muy sencillo: si no puede con la responsabilidad del presidente municipal, mucho menos puede con otra.

"Es un asunto de vergüenza básico, algo que le hace mucha falta a la política. No es un asunto de confiar o no, yo estoy haciendo lo que mejor puedo en mi trabajo y si los ciudadanos me evalúan bien, podremos hacer otras cosas".

En octubre comienza el año electoral con los procesos internos de los partidos para elegir candidatos, menos de un mes después de la ratificación de mandato.

Respalda postura de la UdeG sobre el acueducto a León

Luego de que la Universidad de Guadalajara (UdeG) llamó a que se cancelara la construcción del Acueducto Zapotillo-León, Enrique Alfaro, espera que más instituciones educativas se sumen y reclamen que el agua se quede en Jalisco.

"La universidad es una institución muy importante de Jalisco, que participa en el Observatorio del Agua y espero que en los próximos días otras instituciones, que son parte de esta instancia que se generó precisamente para fijar posturas al respecto. Espero podamos frenar la construcción de ese acueducto, revertir los acuerdos de distribución, parar el trasvase a León y que se dé por concluida la discusión de la altura de la cortina", señaló.

Agregó que es necesario tomar medidas para evitar que se inunden los pueblos de Temacapulín, Acatzingo y Palmarejo.

