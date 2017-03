Regidora interrumpe entrega de obras; la corren vecinos

María de los Ángeles Arredondo, del PRI, arriba al lugar para realizar una denuncia

GUADALAJARA, JALISCO (21/MAR/2017).- La regidora del PRI María de los Ángeles Arredondo fue corrida por vecinos de San Antonio, luego de que interrumpió un evento de entrega de obras encabezado por el presidente municipal Enrique Alfaro.

Arredondo arribó al evento acompañada de dos sujetos y de una habitante de la zona que iba a denunciar un accidente que tuvo su madre en las obras que derivó en fractura de cadera. La edil señaló que la mujer fue maltratada por personal del municipio luego del incidente, sin embargo la propia ciudadana desmintió esa versión al asegurar que fueron los trabajadores de la empresa.



Además, la regidora señaló que no se habían cumplido las promesas a los comerciantes de la Feria del Calzado pese a que estaban presentes en el evento y habían conversado sobre ese tema con el presidente municipal unos minutos antes.



A gritos de fuera por parte de los vecinos, quienes además señalaban que no era el momento ni el lugar, Ángeles Arredondo pasó al frente para tratar de tomar la palabra. Fue encarada por uno de los asistentes a quien la regidora acusó de llevar un "chicharito" similar al de los escoltas pero se trataba de un aparato de ayuda auditiva.



Mientras que otro le dijo: "Como ciudadano le estoy pidiendo que no venga a hacer payasadas".



Arredondo arrebató el micrófono a Enrique Alfaro para toma la palabra pero fue abucheada por los vecinos. Uno de sus acompañantes pedía que la dejaran hablar y se enfrentó a empujones a uno de los asistentes, tuvieron que ser separados por uno de los escoltas del presidente municipal.



Alfaro logró quitarle el micrófono a la regidora para pedirle respeto. Al final, la edil se retiró del sitio.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS