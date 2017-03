Aprovechan ‘puente’ para ir a la Vía RecreActiva

Familias decidieron pasear y ejercitarse en el segmento de Avenida Patria

ZAPOPAN, JALISCO (20/MAR/2017).- La Vía RecreActiva de Avenida Patria, en Zapopan, fue visitada este "puente" por padres y madres de familia, jóvenes, niños y adultos que decidieron salir a ejercitarse por el trayecto de 6.5 kilómetros.

Miriam Amante, madre de dos niñas y un varón, aprovechó que el día de asueto coincidió con su descanso para llevar a sus hijos a la vía. Desde las 08:30 horas de la mañana llegaron a Plaza Patria y poco más tarde disfrutaron del Parque El Polvorín II, al que le agregaron un columpio y señalética. "Venimos de la Tuzanía, empezamos allá y ya de pasada vimos este parque y llegamos, está muy tranquilo y agradable, andan corriendo jugando".

Amante explicó que antes iban a la vía del Centro de Zapopan, pero como la cambiaron ahora fueron a la de Avenida Patria. "Se me ha hecho muy bien, con mucha seguridad, ya ves que hay pedacitos donde pasan carros pero van a muy poca velocidad. Aquí llegamos caminando y otros papás nos contaron que ayer hubo brincolines".

Federico Bustamante llegó a El Polvorín II en bicicleta, con su hija Ana Paula en la parte de atrás. El papá contó que ya van como cuatro veces que asisten. "Está bastante recreativo para los niños, se divierten, está muy seguro toda la estructura, te puedes sentar y verlos y ellos solitos caminan".

Bustamante señaló que como no trabajó salió a dar un recorrido con su hija, desde su casa en Lagos del Country. "Me vine con ella aprovechando que es puente y casi no hay gente, a mi esposa sí le tocó trabajar, ella usa el calendario americano".

Sobre si en las veces que ha asistido ha visto a niños con discapacidad usando la

infraestructura, Federico dijo que no. "Sabía que era para ellos pero no me ha tocado verlos, me parece bien que también se piense en diversión para ellos".

El parque de El Gran Polvorín, que se ubica enfrente, lucía vacío pese a que ya están listas las obras del frente dos que contemplaban canchas de tochito y futbol 7, además de caminamientos y juegos infantiles. Aún falta el centro comunitario y la cafetería, que debieron estar listas a finales de febrero según información publicada por el gobierno municipal.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ