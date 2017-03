Identifican a cuatro fallecidos en enfrentamiento en Jocotepec

Uno de ellos era líder de una célula criminal que ahí operaba, confirma Almaguer; aún queda un muerto sin identificar

GUADALAJARA, JALISCO (20/MAR/2017).- La Fiscalía General del Estado ya cuenta con las identificaciones de cuatro de los cinco hombres que murieron el pasado 16 de marzo en el presunto enfrentamiento en Jocotepec contra personal de Fuerza Única, confirmó el titular de la dependencia, Eduardo Almaguer.

“Cuatro hasta el momento, tres de ellos con antecedentes penales por posesión y tráfico de drogas y uno de ellos por antecedentes por homicidio, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, tráfico de drogas y delincuencia organizada”.

Esta última persona, agregó el fiscal, es identificada como el cabecilla de la célula criminal que operaba en Jocotepec, y que entre sus actividades había delitos contra los productores agrícolas de la región.

Según la Fiscalía, el pasado jueves oficiales de Fuerza Única que circulaban sobre una brecha hacia el poblado de San Marcos Evangelista, a unos 1.6 kilómetros de la carretera a Jocotepec, localizaron una camioneta y dos motos tripuladas por sujetos que, en cuanto vieron a las autoridades, comenzaron a dispararles.

Los policías repelieron la agresión y mataron a cinco de ellos, tres aún a bordo de la camioneta desde donde disparaban con pistolas escuadras.

Aunque una camioneta de Fuerza Única presentaba cinco orificios de bala en el parabrisas ninguno de los oficiales resultó lesionado.

Fiscal niega ejecución

Después de dar a conocer estos hechos circuló en redes un video donde aparece una camioneta similar a la de los civiles fallecidos —identificada por logotipos en puertas y caja—. Ésta se trasladaba sobre una carretera en medio de un convoy de camionetas, en una de las cuales varias personas viajaban en la caja, como lo hacen los policías.

Las imágenes hacen parecer que el hecho se trató de una ejecución de las autoridades, lo cual fue negado por Almaguer.

“Bueno, realmente es un video que alguien que sube el circular de unas camionetas. No hay ningún elemento que permita acreditarlo y son temas que lo que buscan es desacreditar cuando realmente yo observo es una acción valiente y decidida de la autoridad”.

El fiscal argumentó que no se puede presumir que el video hubiera sido tomado siquiera ese día. “Estamos hablando de una imagen que no tiene fecha, hora y que no sabemos quién la tomó, simplemente suben una imagen y hacen una serie de cuestionamientos que no tienen una razón”.

Lo que se investiga en cambio es si los sujetos ahora muertos estuvieron relacionados con el homicidio de uno de los oficiales de Fuerza Única, cuyo cuerpo, según credenciales halladas, fue encontrado poco antes ese mismo día dentro de su auto en una brecha aledaña a la carretera de Atemajac de Brizuela-Zacoalco de Torres.

“Estamos haciendo aún la investigación, como lo presumimos después de algunos testimonios pero hay que acreditarlo debidamente, con la privación de la libertad, la muerte de un buen policía del estado, pero no solamente eso sino cómo lo calcinaron”.