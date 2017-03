Pizano se registra a la dirigencia del PRI Jalisco

El ex secretario de Trabajo y Mariana Fernández son la única fórmula postulada para el periodo 2017-2021

GUADALAJARA, JALISCO (20/MAR/2017).- Con la presencia de funcionarios estatales, ex gobernadores, dirigentes de sectores y de Comités Directivos Municipales, el ex secretario del Trabajo, Héctor Pizano Ramos y Mariana Fernández se registraron como fórmula única para dirigir el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jalisco en el periodo 2017-2021.

A las 10:00 horas, se instaló la Comisión de Procesos Internos para recibir los registros, sin embargo, sólo se recibió la solicitud del ex funcionario estatal, la cual estuvo acompañada de más de 10 mil firmas.

En medio de gritos y porras de los cientos de simpatizantes que acudieron al registro desarrollado en las instaciones del partido, Pizano Ramos invitó a los presentes para ganar las elecciones de 2018, “así como lo hicimos en el 2012, los invitamos a trabajar en todo momento y en todo lugar (…). Daremos la batalla con ustedes para ganar en el 2018”.

Cuestionado sobre los señalamientos realizados por el ex diputado federal, Leobardo Alcalá, quien este domingo anunció que se bajaba de la contienda debido a que el proceso era una simulación, el ex secretario del Trabajo le hizo un llamado a sumarse al proyecto de trabajo que desarrollará junto con Fernández Ramírez.

Con relación a que es evidente el apoyo del gobierno del estado, Pizano respondió: “yo quisiera pensar que la mayoría de mis compañeros me apoyan, porque he trabajado con ellos palmo a palmo (…). Yo no voy a polemizar con los señalamientos de un amigo”.

En el registro estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez, el secretario de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Miguel Castro, la presidenta de DIF, Lorena Jassibe Arriaga, el senador Arturo Zamora Jiménez, así como diputados locales, entre otros.

La Comisión de Procesos Internos tendrá 24 horas para declarar si el registro es procedente y a más tardar el 9 de abril se deberá desarrollar la asamblea del partido para la entrega de constancias.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ