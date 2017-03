Turnan al INE solicitud del PRI Jalisco para donar financiamiento

Luego que el IEPC se declarara incompetente sería el INE quien resuelva si puede o no renunciar a sus prerrogativas

GUADALAJARA, JALISCO (19/MAR/2017).- Tras declararse incompetente para decidir sobre el uso que los partidos deben dar al financiamiento público que reciben, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) respondió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jalisco, que sería el Instituto Nacional Electoral (INE) quien podría resolver si pueden o no renunciar a sus prerrogativas.

En enero pasado, los priistas solicitaron al órgano electoral local que les informara el mecanismo legal a seguir para donar los recursos públicos que reciben al Fondo de Contingencia para la Economía Familiar.

Esto, luego de que el Ejecutivo estatal anunciara medidas de austeridad para hacer frente al 'gasolinazo', entre los que se encontraba una propuesta para eliminar el financiamiento público a los partidos en años no electores, que en 2017, representarían un ahorro de alrededor de 269 millones de pesos.

El presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross destacó que la obligación del instituto local es entregarle los recursos públicos a los partidos, "pero en el sentido de cómo los gastan, ya no me corresponde".

Debido a esto, el órgano electoral le respondió al PRI Jalisco que no son competentes para tomar una decisión de ese tipo, "nosotros no revisamos al final cómo gastan los partidos. Pudimos comprometer la situación de ellos ante el Instituto Nacional que es quien sí los revisa. Para no exponerlos, les dijimos: 'oye, nos somos competentes, mejor acude a la instancia que te corresponde y entiendo que ellos ya formularon su solicitud ante el INE".

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ