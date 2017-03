Leobardo Alcalá se baja de contienda del PRI Jalisco

El exdiputado acusa que se favorece al exsecretario de trabajo, Héctor Pizano

GUADALAJARA, JALISCO (19/MAR/2017).- Tras denunciar que funcionarios estatales han operado para favorecer al ex secretario del Trabajo, Héctor Pizano Ramos, el ex diputado federal Leobardo Alcalá Padilla, anunció su renuncia como aspirante para dirigir el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Señaló que desde que se publicó la convocatoria para la renovación de la dirigencia, se presentaron amagos, cargada y el uso de la función pública para impedir que él y su equipo consiguieran las firmas necesarias para participar en el proceso.

"Lejos de aprender de nuestros errores, hoy se renueva el dedazo, la cargada; claramente en contraposición de cualquier intento por democratizar, abrir o debatir, y sobre todo, para poder tomar las mejores decisiones".

El priista anunció que por ello decidió no participar en una simulación, "no observamos garantías para una contienda democrática ni para un proceso realmente participativo y libre, para (elegir) al próximo presidente del (PRI)".

Alcalá se negó a dar nombres de los funcionarios e integrantes del partido que se han dedicado a favorecer a Pizano Ramos, incluso si estas acciones serían respaldadas por el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, pues hay algunos funcionarios, que son dijo, "muy oficiosos".

"La forma de enlodar este proceso, yo creo que en lugar de beneficiarle al que será el próximo presidente del partido, pues ahora tendrá que picar piedra y tendrá que con el resto de la gente dar la cara, para poder dar explicaciones".

Pese a estos señalamientos, aseguró que permanecerá en el PRI, "no vamos a destrozar un proyecto. Yo no incendio mi casa. Tengo raíces, soy orgulloso de las mismas tanto personales como políticas y no voy a incendiar el partido".

A partir de este martes, el priista inicia una campaña para visitar a la militancia de todos los municipios, en busca de más apertura, democracia y participación en los procesos del partido.

