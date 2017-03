Los García Santana, primeros visitantes del Acuario Michin

La familia arribó al centro desde las 07:30 horas para hacer fila en taquilla, lo que les valió el reconocimiento del personal y un pase anual

GUADALAJARA, JALISCO (19/MAR/2017).- Johan y Uriel cuentan los minutos para que el Acuario Michin abra sus puertas, a las 09:00 horas. Los niños, acompañados de sus padres, abuelos y sus primas Nelli y Citlali, arribaron desde las 07:30 horas de la mañana sin saber que gracias a esa prontitud serían los primeros en entrar.

José Concepción García López, abuelo de dos de los pequeños, dijo que se enteraron de la apertura del acuario en los periódicos. “Mi nuera (Karina Santana) es muy organizada y ella nos programó el horario para ir a recoger a sus sobrinas, se puso de acuerdo con mi hijo Sergio Eduardo, y desde muy temprano están aquí. Ser los primeros es un honor, es coronar el esfuerzo que se hizo para llegar a la taquilla”.

Karina Santana señaló que les llamó la atención acudir por la novedad, mientras que José Concepción explicó que –junto a su esposa Lucrecia de García- han conocido varios acuarios de México. “El de Mazatlán es muy interesante, después fuimos a otro que no es tan grande que está en Cancún, gran sorpresa nos llevamos con el de Veracruz”.

La familia García Santana fue reconocida por miembros del acuario, quienes les regalaron un pase anual por ser los primeros en comprar los boletos. Alrededor de las 09:10 horas entraron, seguidos de una veintena de personas. Afuera, la fila para la taquilla se hacía cada vez más larga.

Johan, Uriel, Nelli, Citlali, José, Lucrecia, Karina y Sergio salieron del Acuario Michin a las 10:30 horas. Johan dijo que le sorprendió ver tantas especies acuáticas y terrestres. “Aves, cocodrilos, nutrias, tortugas y serpientes, lo que más me gustó fueron los pájaros”.

Nelli consideró que lo mejor fue la anaconda y el cocodrilo mientras que a Citlali le impresionaron las medusas. “A mí me gustó el acuario porque había tiburones y aves y cargamos a una serpiente, los tiburones estaban como dos metros o cinco metros”, expresó Uriel.

José Concepción prefirió no comparar al acuario tapatío con otros que existen en México, pues consideró que cada uno tiene sus propias fortalezas. “Yo pienso que el de aquí es bonito, hacíamos el comentario que en Guadalajara, a excepción del que tenemos en el Zoológico, no había nada parecido, a mí me parece ilustrativo y algo que me pareció agradable fue el trato de todas las personas que atienden, ya sea cuidadores o guías, muchachos que se ve que son instruidos y atentos”.

Sergio Eduardo García agradeció a las personas involucradas en construir el acuario en la ciudad. “Tiene un sistema de reciclaje y filtrado de agua, de los mejores de Latinoamérica. La atención del personal es muy buena, porque la mayoría de la gente no sabemos qué tipo de animales son, qué cuidados deben de tener, hay varias especies agradables como morenas, pulpo gigante, cocodrilos, nutrias, pericos aunque falta más infraestructura para acercar a los niños, sí está adecuado para el adulto, pero sería mejor que ellos tuvieran mayor interacción”.

SABER MÁS

Acuario Michin está ubicado en el Parque Alcalde, en Avenida de los Maestros y Mariano de la Bárcena, sobre la cuál se encuentra la entrada al recinto. Hoy y mañana la entrada de los niños no tiene costo; el precio del boleto de adulto es de 199 pesos.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ