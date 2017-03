Descubren a los tiburones

Los primeros visitantes del Acuario Michin disfrutan de los miles de ejemplares que hay en el lugar

GUADALAJARA, JALISCO (19/MAR/2017).- Un pequeño tiburón toro se abre paso entre los peces y se dirige a un grupo de niños quienes desprevenidos observan mantarrayas. Se mueve con sigilo y rapidez buscando a su presa, nadie se percata de él hasta que uno de los niños grita sorprendido: “¡Ay! ¡No lo vi y me asustó!” Entonces saca su celular para tomarle una fotografía.

“Es un tiburón toro. Puede crecer hasta tres metros”, dice el guía. “Además puede sobrevivir al agua dulce, algo poco común en los tiburones”.

“Y esos ¿por qué están dormidos?”, pregunta otro niño y señala a los escualos descansando al fondo del tanque.

“Esos son tiburones nodriza, habitan en el fondo del océano. Ese es su modo de vida”, responde el guía.

Los tiburones no son los únicos a quienes les gusta saludar, también a las rayas gavilán dorado que hasta se asoman a la superficie cuando las personas se acercan a su tanque. No se puede decir lo mismo de las nutrias, que cuando detectan la presencia de visitantes se esconden, no sin antes mostrar sus habilidades para nadar.

También hay cocodrilos que disfrutan del Sol en su espacio, guacamayas luciendo su plumaje y periquitos australianos que cantan mientras vuelan. Una pitón albina saca la lengua mientras posa para las fotos. Se suman los caballitos y estrellas de mar, ajolotes, medusas, tortugas y un pulpo. Sin embargo, los favoritos de los niños, después de los tiburones, son los peces payaso, pues les recuerdan una popular película infantil.

En total, son más de cuatro mil ejemplares de 150 especies quienes habitan el Acuario Michin. Se conforma de 52 exhibiciones divididas en cinco pabellones dedicados a las culturas indígenas maya, olmeca, conca’ac, wixárika y mixteca.