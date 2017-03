A partir de abril podrá solicitarse revocación de mandato: IEPC

Este proceso se realiza para saber si la población ratifica o no el trabajo realizado por los alcaldes

GUADALAJARA, JALISCO (17/MAR/2017).- A principios de abril, los ciudadanos podrán solicitar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que se lleve a cabo la revocación de mandato en sus municipios o distritos, para conocer si a año y medio de los actuales gobiernos, la población ratifica o no el trabajo realizado por los alcaldes.

El presidente del órgano electoral, Guillermo Alcaraz Cross, comentó que las solicitudes se pueden realizar a partir de la mitad del mandato y durante los 30 días siguientes, es decir, que en el caso de los presidentes municipales, los tiempos correrían a partir del 1 de abril.

Recordó que la petición deberá acompañarse de las firmas del cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal electoral, "yo tengo que atender la ley, si me hacen la solicitud yo tengo que darle el cauce legal. Si éste es procedente o no ya se determinará durante el procedimiento".

El titular del IEPC puntualizó que la revocación sólo puede ser solicitada por los ciudadanos y no por las autoridades electas.

"Estos ejercicios son valiosos, y no tienen un efecto, que es sujetar al gobernante a su permanencia o no dentro del encargo. Al final me parece que son valiosas las consultas para saber cómo lo estoy haciendo en mi papel de gobernante, pero los efectos no son los mismos".

De acuerdo a lo establecido en la Constitución local, la revocación de mandato deberá desarrollarse dentro de los 120 días posteriores tras la declaratoria de procedencia.

Alcaraz Cross comentó que desconoce cuánto se debe invertir en estos procesos, aunque tienen una bolsa de tres millones de pesos para atender las figuras de participación ciudadana como ésta.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ