En Fundej se muestran escépticos por sus resultados

Integrante de una asociación de desaparecidos insistió en que para operar se deben otorgar más plazas con más especialistas

GUADALAJARA, JALISCO (16/MAR/2017).- María Guadalupe Aguilar, integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), se mostró escéptica en que habrá mayor efectividad para resolver los casos de desapariciones en el estado.

Más porque cuando las autoridades los llamaron a ellos y a otros organismos no vieron que vayan a destinar a más investigadores para resolver los miles de casos pendientes.

"Es la misma gente, la misma planilla de ministerios públicos, la misma planilla de trabajadores, no aumenta nada, sólo se cambian de edificio.

Lo que pasa es que veo a las mismas personas, no veo a nadie nuevo. A mí no me hace ilusión". Guadalupe Aguilar es madre de José Luis Arana Aguilar, un joven que desapareció el 17 de enero de 2011 y que desde entonces ha lidiado con autoridades poco capacitadas para la búsqueda. "Los ministerios públicos son insensibles ante la desgracia".

Ella insistió en que para operar se deben otorgar más plazas con más especialistas y mayores recursos para la implementación de tecnologías.

"Nada más el tiempo nos va a decir si funciona o no funciona. Nosotros queremos resultados, no queremos nuevos edificios. Queremos gente que verdaderamente nos entienda y sensibilice con nuestros problemas para que nos ayuden a encontrarlos".