Critican a Ejecutivo por no aplicar Ley Uber

El diputado emecista, Alejandro Hermosillo asegura que a la fecha el gobierno estatal no ha aplicado un sólo artículo de esta ley

GUADALAJARA, JALISCO (16/MAR/2017).- A un año de aprobadas las reformas para regular a las empresas de redes de transporte, conocida como Ley Uber, el gobierno del Estado ha sido omisa en su aplicación, denunció el presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso, Alejandro Hermosillo.

"Urgimos a que se actualice el reglamento (...), y los agentes de Movilidad supervisen que se aplique la ley, de otra manera estaremos siendo parte de un problema que puede crecer".

De acuerdo a encuestas realizadas por el diputado emecista con usuarios de estas empresas que brindan servicio de taxi ejecutivo, la respuesta generalizada es que la calidad va en deterioro, ya que al inicio de operación de estas plataformas, se plantearon condiciones que han cambiado y disminuido.

"Ya no digamos si les daba antes agua u ahora no les dan nada (al pasajero). No les están dando lo que la ley marca, que es un automóvil que cumpla con las condiciones, que no tenga más de cinco años, un mantenimiento adecuado, un chofer que haya pasado por los exámenes suficientes para garantizar que puede dar un buen servicio".

El diputado emecista señaló que a la fecha, las autoridades estatales, no han aplicado un solo artículo de esta ley, "el problema es que ni siquiera tenemos conocimiento el día de hoy del número exacto de vehículos que están circulando por nuestras calles de estas plataformas. Vemos un aumento impresionante de estos vehículos, pero no conocemos a ciencia cierta cuántos son".

Para dar cumplimiento a esta ley, añadió, se requiere voluntad del gobierno del Estado y que la Secretaría de Movilidad realice los operativos correspondientes.

Otro de los compromisos que no se ha cumplido, es la recaudación a través del fondo verde, el cual se conformaría a partir de la recaudación del 1.5% del cobro que realice el Ejecutivo a estas empresas.

Hermosillo refirió que mientras el gobierno del Estado se pronuncia por recibir más recursos para hacer frente al gasolinazo, no se tenga un solo peso de este cobro, "pero en uno de los fondos importantes que tendría, simplemente no lo han decidido cobrar".

