Unos 25 mil trabajadores jaliscienses apoyarían a López Obrador

Sindicatos de Jalisco convocarán a sus miembros a firmar Acuerdo Político por la Unidad de México

GUADALAJARA, JALISCO (16/MAR/2017).- Con el apoyo de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios (FGTEM), que engloba 32 sindicatos en Jalisco, alrededor de 25 mil trabajadores firmarían el Acuerdo Político por la Unidad de México, presentado por Andrés Manuel López Obrador.

“Como organización, convocaremos a todos los trabajadores de Jalisco y a sus familias para que conozcan, analicen y, si están de acuerdo, suscriban este acuerdo necesario, como un compromiso a movilizarnos para verificar que los cambios se den en el sentido de los 50 puntos que señala”, dijo el secretario general de FGTEM, Cuauhtémoc Peña Cortés.

Según la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, en este acuerdo están los puntos básicos por los cuales se fundó el partido.

“Este es un proyecto alternativo de Nación, en el que se establecen estos lineamientos. La base de todo esto es: la honestidad, la lucha contra la corrupción. Dentro de los principios está: no mentir, no robar y no traicionar. Por eso, dentro de los compromisos que hay en estos 50 puntos es que el salario de los altos funcionarios se reduce al 50% y estar sujetos al escrutinio de la ciudad”.

Para Peña Cortés, los puntos más relevantes del acuerdo son “cuarto, que tiene que ver con mandar a consulta pública todas las reformas estructurales, y el otro es que el propio Andrés Manuel está proponiendo la revocación de mandato, que en dos años la gente pueda revocar al Presidente la República”.

El secretario general de FGTEM resaltó que los gobiernos del PRI y el PAN han quedado a deber a los trabajadores de Jalisco. También, reprobó que los dirigentes de los sindicatos del Tecnológico de Puerto Vallarta y del Instituto de Infraestructura Física de Jalisco (Infejal) hayan sido quitados de su puesto. Además de recriminar el cierre de Sistecozome, que dejará sin trabajo a 600 personas.

Ante esto, Polevnsky Gurwitz aseguró que Morena está con los trabajadores y que luchará con ellos para desaparecer el servilismo.

Se aclaró que el hecho de firmar este acuerdo, que se hará el 17 de junio, cuando Andrés Manuel López Obrador venga a Jalisco, no es lo mismo que afiliarse al partido. Simplemente es plasmar que se comparten los ideales.

EL INFORMADOR / ELIZABETH MONDRAGÓN