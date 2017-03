Piden acelerar negociación en conflicto del aeropuerto

Presentan amparos contra omisión de las autoridades, éstas caerían en desacato si no actúan contra los bloqueos

GUADALAJARA, JALISCO (16/MAR/2017).- Desde la Coparmex, José Medina Mora lanza un llamado contundente a la autoridad federal: “La postura de los organismos empresariales es pedirle a las autoridades federales y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que aceleren la negociación para completar la orden del juez y cerrar este caso”.

Explicó la preocupación de las cúpulas por garantizar el libre tránsito en el aeropuerto. “El hecho de que existan bloqueos exige que la autoridad tome acciones para asegurar el libre tránsito, por eso el llamado a las autoridades federales y estatales para garantizar el libre tránsito, por eso decidimos presentar amparos por omisión de las autoridades. Afortunadamente fueron aceptados de manera que si hay un bloqueo donde no actué la autoridad, eso significaría un desacato”.

Previamente los empresarios jaliscienses de cinco organizaciones interpusieron demandas de amparo ante las omisiones de las autoridades estatales y federales por los bloqueos en el aeropuerto.

Fue el 13 de diciembre pasado cuando los organismos presentaron denuncias penales ante la PGR y la Fiscalía de Jalisco donde señalaron a los participantes de incurrir en probables actos de oposición a la ejecución de obras públicas y afectación a las vías de comunicación.

A la par, Medina Mora confirma que han estado en comunicación con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), aunque los empresarios optaron por defender legalmente el Estado de Derecho en beneficio de la competitividad estatal.

Confirma que, para los empresarios, es de suma importancia que Jalisco pueda tener un aeropuerto de primer mundo; sin embargo, lamenta que pese al crecimiento importante de la Entidad, “el aeropuerto no se ha desarrollado del tamaño que realmente se necesita: requerimos una segunda pista y sabemos que por ser propiedad de un ejido no van a negociar la venta hasta que no se resuelva el pago en la resolución del juez que ya se dictó”.

Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, desconoció quién está detrás del movimiento impulsado por los ejidatarios, aunque reconoce que cuentan con el respaldo de abogados que puedan estar financiándolos, “políticamente no sabes quién está detrás de ellos, pero seguramente sí hay alguien, por lo menos los abogados, que están financiando todo esto. Cada juicio y cada propuesta tiene un costo”.

Cuestionado sobre los conflictos promovidos por los ejidatarios, señala que se les debe pagar lo que corresponda para destrabar la negociación. Recuerda que a principios de la década de los setenta se les otorgó el primer pago a los ejidatarios y hasta la fecha han recibido cuatro entregas, “por lo que, al momento del pago, se deben considerar los pagos previos y el valor de la tierra al momento de la expropiación”.

Debido a este conflicto resaltó que la inversión para la segunda pista se encuentra detenida y recordó que hace cuatro años no se pudieron concretar las instalaciones de mantenimiento de Delta y Aeroméxico por la falta de certidumbre jurídica. “Lo que no queremos es que siga sucediendo eso, el aeropuerto ya es insuficiente, hay propuestas para que crezca al doble de su capacidad de pasajeros y 50% en el tema de carga, pero sin las instalaciones adecuadas eso no podrá ser”.

Jacobo Cabrera, presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ), lamenta que la falta de Estado de Derecho en los últimos 40 años es lo que ha incidido en el crecimiento del problema. Por eso la iniciativa privada exige a las autoridades cumplir, de su parte se comprometió a denunciar cuando no se cumpla la ley.

Acentuó que actualmente las inversiones para la segunda pista y ampliación del aeropuerto se encuentran estancadas, “las obras se han frenado en distintos momentos y eso le resta competitividad al Estado”.

La consecuencia de no actuar para el sector agropecuario es que deje de ser competitivo y que presente una caída en las exportaciones que han venido tomando un gran impulso en los últimos años.

LAS CIFRAS

10 de abril

Fecha en que los ejidatarios realizarán una marcha en el Centro de Guadalajara, la cual tendrá la participación de más de mil personas.

2 mil 600 millones

Valor de terrenos que les fueron expropiados en 1975, según ejidatarios en uno de sus avalúos.

61 millones

Valor de los terrenos en disputa, según el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

462 mil 270

Pasajeros afectados en diversos grados durante el cierre al estacionamiento del Aeropuerto, mantenido por ejidatarios del comisariado ejidal de El Zapote entre el 29 de febrero y el 15 de marzo de 2016.

GUÍA

¿Impactos del problema?

Para dimensionar las afectaciones en diferentes grados derivadas por el conflicto entre ejidatarios y autoridades, el aeropuerto tiene las siguientes estadísticas:

• En el año pasado, desde el aeropuerto había una conexión con 56 destinos nacionales y extranjeros. 24 de ellos, a los Estados Unidos.

• Un año atrás, Guadalajara era el tercer lugar de pasajeros transportados en todo el sistema aeroportuario mexicano, con 9.7 millones de pasajeros transportados.

• La SCT aún ubica a Guadalajara como la tercera ciudad del país con mayor tráfico aéreo, sólo por debajo de la Ciudad de México y Monterrey.

• En transporte de carga, Guadalajara se posicionó en la segunda posición del ranking nacional, con 135 mil 417 toneladas que salieron desde el aeropuerto tapatío. 77 de cada 100 kilos trasladados desde la ciudad se fueron al extranjero.

• En 1999, 5.2 millones de pasajeros usaron el Aeropuerto de Guadalajara. Para 2016 la cifra creció a 11.1. Más del doble. El Grupo Aeroportuario del Pacífico calcula que para 2019 sean 14.1 millones de usuarios.

• Cada vez más personas vuelan desde Guadalajara a un destino nacional. Sólo en el primer semestre del año pasado había 3.5 millones de usuarios, contra sólo 3 millones de 2015.

Fuente: Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Gobierno estatal pide mesura a ejidatarios

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Roberto López Lara, pidió mesura a los ejidatarios para que se conduzcan apegados a Derecho y para que esperen los tiempos jurídicos, de modo que el juez determine la cantidad que se les pagará por los terrenos en los que se encuentra el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el tiempo que tardará en llegar ese monto.

“No quisiera polemizar este asunto, más bien haría un llamado a los ejidatarios para que esperen los tiempos jurídicos, que no entren en alguna situación de carácter ilegal y después tengan consecuencias jurídicas a efecto de que pueda haber más sancionados en este asunto”.

Acentúa que el Ejecutivo estatal ha intervenido como intermediario en este conflicto, que ya tiene más de 50 años, incluso reunió en una mesa de trabajo a ejidatarios, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la SCT. Explica que actualmente están en espera de que el juzgador confirme que los avalúos son los correctos.

“Lo justo es que a los ejidatarios les cubran su indemnización o la sentencia que obtuvieron, pero también lo justo en el otro lado es que, como es dinero público, tienen que correr los avalúos correspondientes y el juez dictaminar si los avalúos que se presentaron son los pertinentes y el pago que se tiene que hacer a los ejidatarios es el correcto”.

A pesar de que la competencia del conflicto es federal, subraya, el Gobierno de Jalisco brinda apoyo cuando se lo solicitaron.

“Cuando hubo un tema donde se quisieron instalar por la parte donde están todos los almacenamientos de combustible tuvimos que desalojarlos porque estaban invadiendo una propiedad privada. (Fueron) puestos a disposición con carpetas de investigación”.

RESOLUCIÓN A FAVOR DEL EJIDO EL ZAPOTE

Tribunal promete que atenderá con celeridad la denuncia contra jueza

Dada la trascendencia del caso, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado atenderá “con celeridad” la queja que presentarán empresarios que se pronunciaron contra el resolutivo de la jueza Primero de lo Civil, Aurora Graciela Anguiano Quijada, sobre el estacionamiento del aeropuerto.

Es la promesa del presidente, Ricardo Suro Esteves, quien promete que se dará a la jueza su debido derecho de audiencia, y que el caso permanecerá dentro de agenda: “Tenemos que dar el seguimiento adecuado y la oportunidad de defensa a los servidores públicos, pero se le va a dar celeridad. Y tenemos que dejar bien el buen nombre del Poder Judicial y del Juzgado”.

Detalla que no hay un precedente de quejas contra la funcionaria, quien se negó a una entrevista para ofrecer una réplica sobre los señalamientos. Pero el presidente advierte que si Graciela Anguiano actuó de manera indebida se le fincarán las responsabilidades pertinentes.

“Tenemos que ser respetuosos de las decisiones de los jueces. Si, a nivel de institución, estamos hablando de independencia del Poder Judicial, tenemos que empezar con independencia de los jueces; sin embargo, si actuó mal tendrá que afrontar las consecuencias”.

Pero no anticipó tiempos en función de que el proceso puede demorar durante la presentación de pruebas. “Lo que sí puedo decir con toda certeza”, insiste, “es que se le va a dar toda la atención debida a este caso. Finalmente es un caso de trascendencia, de impacto, que afecta a una comunidad de ejidatarios y que afecta al desarrollo económico y social de un Estado al estar involucrado el aeropuerto”.

Ayer, Rodolfo Monarque Ureña, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Coparmex, anunció que los organismos empresariales del Estado interpondrán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), así como una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado, contra Aurora Graciela Anguiano Quijada, jueza primero de lo civil de Tlajomulco. Lo anterior, por considerar que se extralimitó de manera ilegal al conceder la restitución de la posesión del estacionamiento del aeropuerto al ejido de El Zapote.

PUNTOS CLAVE

Los arumentos contra la resolución

¿Por qué los empresarios presentan una denuncia penal contra la posesión del estacionamiento en manos de ejidatarios?

• Para los empresarios es inusual y sospechoso la rapidez con la que la jueza Aurora Anguiano admitió la demanda y otorgó la restitución de la posesión del estacionamiento del aeropuerto al ejido El Zapote, pues el recurso se presentó el 16 de febrero pasado y la jueza dictó la medida cautelar al día siguiente.

• La resolución de la jueza no valora ninguna prueba.

• No establece un límite a la medida cautelar (por ejemplo, que al aplicar tal medida se respeten derechos posesorios de terceros y que no se cometan violaciones).

• Dentro de la medida cautelar, la jueza impone una fianza irrisoria al comisario ejidal de 50 mil pesos: Esa cantidad no garantiza los posibles daños y perjuicios.

• Dicta una medida cautelar sin audiencia de la parte demanda.

• La jueza se extralimitó, pues los ejidatarios solicitaron en su demanda retener la posesión y la jueza concedió una medida para restituir la posesión.

• Aseguran que la jueza no era competente para conocer de un asunto que es exclusivamente del orden federal, pues según la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley de Aeropuertos, cualquier asunto relacionado con bienes federales y aeropuerto es de jurisdicción federal.

CRONOLOGÍA

2016

29 de febrero

Un grupo de ejidatarios de El Zapote se manifiesta en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Con tractores y pancartas bloquean los ingresos a la zona de aduana, estacionamiento y el ingreso de llegadas internacionales. La principal demanda de los manifestantes fue la exigencia del pago de sus terrenos, unas 307 hectáreas, que hace décadas fueron expropiados para construcción de la terminal aérea.

14 de marzo

Después de varias mesas de diálogo, se logró un acuerdo con los ejidatarios de la comunidad El Zapote, quienes implementaron medidas de resistencia en las vías de acceso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, informó que se firmó una minuta de acuerdo en el cual los ejidatarios se comprometen a retirar los campamentos.

22 de septiembre

Ejidatarios de El Zapote se manifiestan en el aeropuerto y bloquean el ingreso al estacionamiento de la terminal aérea. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que levantaría la denuncia correspondiente. La terminal aérea funcionó con regularidad y no se registraron retrasos en los vuelos de entrada y salida.

27 de septiembre

Como parte del aumento de las presiones de los ejidatarios de El Zapote para que les paguen los terrenos del aeropuerto, bloquean los estacionamientos alternos.

30 de septiembre

El estacionamiento fue liberado por los ejidatarios, quienes demandan el pago de dos mil 600 millones de pesos de la autoridad federal por sus tierras expropiadas para construir la terminal aérea. Nicolás Vega Pedroza, presidente del ejido, informa que retiraron el plantón a cambio de tener una reunión con autoridades federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la Ciudad de México.

4 de octubre

En vista de que tampoco les hicieron caso, los ejidatarios de Santa Cruz del Valle realizan protestas similares a las de los manifestantes de El Zapote, que mantuvieron presencia en el Aeropuerto de Guadalajara en demanda del pago justo de los terrenos donde construyeron la terminal aérea desde hace décadas.

8 de noviembre

Los administradores del aeropuerto calculan que sus pérdidas económicas ascendieron a 20 millones de pesos como consecuencia del bloqueo que sostuvieron ejidatarios de El Zapote en el estacionamiento de esa terminal, y quienes exigieron el pago de sus tierras a autoridades de la SCT.

2017

18 de enero

Después de marchar desde el kilómetro 14 hasta el aeropuerto, ejidatarios de El Zapote anuncian que permanecerán en plantón por tiempo indefinido y amagaron con no retirarse hasta que el estacionamiento sea gratuito y se detengan completamente las obras de remodelación.

1 de febrero

Los ejidatarios que mantenían el plantón fueron desalojados por elementos de la Fuerza Única, debido a una suspensión que interpuso el propietario de la concesión del estacionamiento, en la que se ordenó liberar la terminal aérea. La autoridad retiró toldos, sillas, mesas y mantas que desde el 18 de enero habían colocado los ejidatarios de El Zapote.

10 de marzo

El 8 de marzo los ejidatarios obtuvieron una suspensión con la que se apropiaron del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, pero quedó sin efectos luego de que un juez federal concedió un recurso de amparo al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

13 de marzo

Bajo el argumento de que se incumplió un convenio ejecutivo firmado por el Gobierno del Estado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y representantes del predio El Zapote en noviembre pasado, además de la suspensión de un juez federal, los ejidatarios pidieron la suspensión del cobro del estacionamiento. Nicolás Vega, líder ejidal, anunció que el próximo 10 de abril realizarán una marcha en el Centro de Guadalajara, la cual tendrá la participación de más de mil personas.

