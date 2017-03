Empresarios interpondrán denuncia contra jueza de Tlajomulco

Su queja es porque la magistrada concedió de manera ilegal la posesión del estacionamiento del Aeropuerto a ejidatarios de El Zapote

GUADALAJARA, JALISCO (15/MAR/2017).- En rueda de prensa, Rodolfo Monarque Ureña, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del capítulo Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), anunció que los organismos empresariales del estado, interpondrán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), así como una queja ante Consejo de la Judicatura del Estado, contra Aurora Graciela Anguiano Quijada, jueza primero de lo civil de Tlajomulco.

Lo anterior, por considerar que la jueza se extralimitó de manera ilegal al conceder la restitución de la posesión del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, al ejido de El Zapote.

Monarque Ureña resume que la decisión tanto de la Coparmex, como del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), del Consejo Agropecuario de Jalisco, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) y de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), para presentar la denuncia y la queja se basa en las siguientes consideraciones:

“Resulta inusual y sospechoso la rapidez con que la jueza admitió la demanda y otorgó la restitución. La resolución de la jueza no valora ninguna prueba. No establece medidas cautelares, como el respeto al derecho posesorio de terceros o violaciones a derechos fundamentales. Impone una fianza a El Zapote de 50 mil pesos, lo que no garantiza daños ni prejuicios por el uso de tal medida en un aeropuerto internacional. Dicta la medida cautelar sin audiencia de la parte demandada. Se extralimita de manera ilegal con la admisión del trámite, (debido a que la) demanda solicita retener la posesión y concedió una medida para restituir la posesión. La jueza no era competente para conocer de un asunto que es exclusivamente de orden federal”.

EL INFORMADOR / ARNOLDO HERNÁNDEZ