Estrategia para defender Colomos III será conjunta: Lemus

El alcalde de Zapopan adelanta que se llegó a un trato con el Estado para que propuestas no interfieran una con la otra

ZAPOPAN, JALISCO (14/MAR/2017).- Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, informó que la estrategia jurídica para defender los predios recuperados de Colomos III será conjunta entre el gobierno municipal y el estatal, esto con el objetivo de que éstas no interfieran la una con la otra.

“Ya llegó esta primera demanda, pero tenemos la certeza que estos predios pertenecen a Colomos. El incendio de ayer (en el predio) se debió a que estaban retirando una malla ciclónica que estaba anclada al suelo, pero lo estaban haciendo con sopletes, lo debieron haber hecho con otras herramientas, el incendio que dieron cuenta fue el día de ayer”.

Luego de que se retirara la publicidad de los cinco espectaculares que se ubican dentro del predio, pero en dos de ellos se dejara la frase “Colomos III es de todos”, el alcalde precisó que el trato al que se llegó con el Gobierno del Estado será dejarlos un tiempo como parte de una estrategia. “Que esos dos espectaculares se mantengan para la socialización de la recuperación de los predios alrededor tres o cuatro meses, pero una vez que se inicien los trabajos de reforestación tendrán que se retirados”.

Sobre la construcción de la ampliación de avenida Ángel Leaño, que ha recibido señalamientos por afectación al Bosque El Nixticuil, Pablo Lemus dijo que ya están listos para correr con los procesos internos para licitar la edificación. “Se va a hacer la obra que eligieron los vecinos, de hacer cuatro carriles en concreto hidráulico, pozos de fauna, absorción, banquetas con accesibilidad universal y ciclovía, la mayor parte de la ciudadanía votó a favor, es curioso que algunos grupos pidan ejercicios democráticos y cuando se hagan y no los beneficien los desacrediten”.

Algunos grupos como Comité Salvabosque denunciaron que en la boleta de votación no se incluyó la propuesta del proyecto a dos carriles con empedrado, mientras que el alcalde puntualizó que esto se debió a una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del 2014 que marca que esa vialidad se tiene que construir a cuatro carriles.

“Nosotros tenemos que cumplimentar la recomendación, lo he explicado en infinidad de ocasiones, los activistas son vecinos que no quieren que el tráfico de sus fraccionamientos se altere. Hay gente que requiere del transporte público, del servicio se basura que hoy no les podemos dar porque no existen vialidades para que lleguen, que necesitan mejor patrullaje para tener mayor seguridad”.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ