Congreso no pudo notificar sobre juicios al magistrado Barba

El presidente de la sexta sala del TAE no asiste a laborar por estar incapacitado

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAR/2017).- Debido a una incapacidad del magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba Gómez, el Congreso no pudo notificarlo sobre el inicio de dos juicios políticos autorizados la semana pasada en su contra.

El presidente de la Mesa Directiva, Ismael del Toro Castro, informó que a pesar de esto se inició el proceso de notificación, al dejarse en su oficina un citatorio para que este martes se presente a laborar y sea notificado.

Aclaró que de no acudir al TAE, el magistrado deberá justificar jurídicamente su incapacidad y ser notificado en donde se encuentre, "sí se me hace extraño que no haya estado en su lugar de trabajo en el arranque de la semana, por una supuesta incapacidad".

Desde el viernes pasado, Barba Gómez no acude a su oficina por motivos de una incapacidad.

El diputado emecista no quiso hablar con relación a qué procedería legalmente si el presidente de la sexta sala del TAE no puede ser notificado ni en su oficina o domicilio.

Al ser cuestionado sobre el amparo que promovió el magistrado, del Toro Castro aclaró que éste es contra actos de una posible detención y no limita al Congreso a seguir con los juicios políticos o el de procedencia para desaforarlo, "suena raro, si de veras no tienen nada que ocultar y tiene mucho que defender, pues suena raro que se incapacite y que se ampare, como que son contradictorios".

En la sesión de este martes de la Comisión de Responsabilidades, se dará trámite al juicio de procedencia presentado por la Fiscalía para actuar penalmente en contra del magistrado.

El diputado aseguró que ningún diputado ha opinado del expediente de Barba o declarado algo que violente el proceso jurídico que se sigue en su contra, luego del llamado que realizaran los panistas para evitar poner en riesgo los procedimientos.

EL INFORMADOR / Yenzi Velázquez Morales