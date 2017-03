Aumenta la atención a parejas por problemas de fertilidad

La OMS califica la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo que impide la concepción

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAR/2017).- Ana tenía cinco años de casada y dos tratando de quedar embarazada, mes con mes se decepcionaba al no lograrlo. Fue su esposo quien le propuso acudir con un médico especialista para saber si algo estaba pasando.

“Fuimos al Hospital Civil y nos transfirieron al área especial, yo pensé que sólo me iban a hacer exámenes a mí, pero también le hicieron a él. Resulta que yo tenía un problema de ovulación que se resolvió con pastillas, al año de iniciar el tratamiento estaba embarazada”.

Ella y Juan, su esposo, son una de las 40 parejas que acuden cada semana a alguna institución pública a ser tratados por infertilidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la califica como una enfermedad del sistema reproductivo que impide la concepción.

La organización estima que una de cada cuatro parejas presenta algún problema que les impide lograr un embarazo. Tan sólo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Hospital Civil de Guadalajara reciben al día entre tres y cuatro parejas nuevas en consulta por un tema de infertilidad, según informaron las instituciones.

“La infertilidad es un problema que va creciendo; 40% es factor masculino, 40% es factor femenino, un 10% o 15% son causas mixtas y un porcentaje muy pequeño en donde no podemos establecer las causas”, comentó Norma Patricia Ramos González, encargada de la Clínica de Salud Reproductiva del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”.

El hecho de que este problema de salud vaya en aumento se debe a diversos factores, entre ellos el estrés y la postergación de la concepción. Además, influyen factores genéticos y enfermedades de transmisión sexual.

A pesar de afectar a una parte importante de la población, los gobiernos no han intentado solucionarlo, de hecho, en Jalisco, la Secretaría de Salud del Estado (SSJ) no tiene un programa especial para ello, ni cifras que nos digan qué tan grave es la situación en la Entidad, para, a partir de ello, crear políticas públicas que apoyen a las parejas.

“En la salud pública no era una agenda que a nivel federal, la cuestión de infertilidad, fuera un tema prioritario, porque anteriormente no había un problema con la fertilidad, al contrario, había un problema con la natalidad, con el control, las pastillas anticonceptivas, la protección, los embarazos adolescentes”, aseguró el secretario, Antonio Cruces Mada.

Sin embargo, para Ramos González tener programas que favorezcan la fertilidad es garantizar un derecho a la ciudadanía y evitar problemas como depresión y divorcio, que, en ocasiones, vienen de la mano cuanado no se puede concebir.

LOS HOSPITALES CIVILES Y EL IMSS SE VEN LIMITADOS POR LOS COSTOS

Instituciones públicas ofrecen tratamiento de baja complejidad

Medicamentos para propiciar la ovulación y operaciones microscópicas, son algunos de los tratamientos que el Hospital Civil de Guadalajara y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrecen, para las parejas que presentan algún problema de infertilidad.

En el caso de las mujeres, según Norma Patricia Ramos González, encargada de Salud Reproductiva del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, los principales problemas son hormonales, como el síndrome de ovario poliquístico, seguidos por enfermedades del tubo peritoneal, en donde entra la endometriosis y la inflamación pélvica.

Para los primeros problemas, se ofrecen medicamentos, mientras que la endometriosis se trata con una cirugía laparoscópica.

En los hombres, la principal causa de infertilidad es el varicocele, que son várices en los testículos, para lo cual se realiza una operación microscópica que elimina las venas que impiden el buen funcionamiento del testículo. Esto lo comentó Saulo Camarena Moreno, andrólogo del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”.

El IMSS ofrece, más o menos, los mismos servicios que el Civil, desde estudios para las parejas, hasta tratamientos. Aunque, según Manuel Fernando Barba Anaya, experto en infertilidad del instituto, el varicocele se trata en urología, ya que ellos no lo consideran factor clave para impedir la fertilidad.

Sin embargo, los servicios públicos no hacen tratamientos de alta complejidad como inseminaciones in vitro. “Las instituciones públicas se ven limitadas cuando se requiere de una técnica de reproducción asistida, porque son muy costosas”, aseguró Camarena Moreno.

Según Ramos González, ocho de cada 10 pacientes que asisten a tratarse un problema de infertilidad logran un embarazo. “El problema es cuando desisten. Aquí entran varias cosas: la edad de la paciente, el problema por el que están acudiendo y el tiempo que tengan de infertilidad. Y, por otro lado, si la paciente puede someterse a todos los tratamientos”.

Para ella, el principal consejo que se le puede dar a una pareja que está pasando por esta situación es que “no esperen mucho tiempo, que si una mujer tiene 30, 35 años y está teniendo problemas para quedar embarazada, acuda porque es la etapa en donde tenemos mayor éxito. Porque de los 35 a los 40 ya empieza a declinar”.

Hospital Civil prepara posgrado en andrología

Por ser una ciencia relativamente nueva y con poca investigación en México, muchas veces se desconoce que exista una rama de la medicina dedicada específicamente a tratar los órganos reproductores masculinos, como es la andrología.

Muchas veces, esto ocasiona que las parejas con infertilidad sólo vayan al ginecólogo y no se les trate, de manera separada, a ambos.

“El problema es que, desde el punto de vista de educación y cultural, cuando alguien tiene una infertilidad lo primero que se hace es ir con el ginecólogo y el varón prácticamente es una visión secundaria. Pero no deberíamos de olvidar que, prácticamente, la mitad de infertilidad corresponde al varón. Pero como la que no se embaraza es la mujer, el marido la manda al médico”, dijo Saulo Camarena Moreno, andrólogo del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”.

Por el momento, en México, sólo existe un diplomado de dos meses que se les da a los urólogos, pero esto tiende a ser insuficiente. “En el país las personas que tienen estudios en esta área no superan los 10, entonces eso hace que sea un área poco explorada. Hay muchos urólogos que, de manera empírica, han empezado a hacer este tipo de trabajo, pero es un área nueva”.

Es por eso que el Hospital Civil de Guadalajara planea un posgrado para los urólogos que se quieran especializar en andrología, ya que por el momento los residentes de urología sólo tienen un entrenamiento mínimo en esta área.

“Estamos valorando la posibilidad de hacer un posgrado. Por ejemplo, a mí me tocó salir de aquí del país y me fui a Barcelona a vivir tres años para aprender esto. Nosotros estamos en la parte del trabajo académico y administrativo para lograr la creación del posgrado”.

Con esto, se impulsaría el estudio de esta rama de la medicina en el país y se incrementarían, de manera considerable, los especialistas.

“Una decepción tras otra”

Ana tiene una niña de tres años que es su mayor felicidad, pero aún recuerda el trabajo que le costó quedar embarazada y se entristece. “Era una decepción tras otra, mes con mes llegaba mi regla y yo no podía creerlo”.

Ella y Juan, su esposo, tenían tres años de casados cuando decidieron que estaban listos para tener un bebé, pero, luego de dos años sin cuidarse y sin que Ana quedara embarazada, comenzaron a pensar en que algo no estaba del todo bien.

“Fuimos al Hospital Civil y nos transfirieron al área especial, yo pensé que sólo me iban a hacer exámenes a mí, pero también le hicieron a él. Resulta que yo tenía un problema de ovulación que se resolvió con pastillas, al año de iniciar el tratamiento estaba embarazada”.

Ana dice que, cuando le dieron los resultados, pensó que Juan se molestaría con ella, “yo era la del problema, la que impedía su felicidad”. En cambio, él se mostró comprensivo y con fe en el tratamiento.

Hoy, Rosa, su hija, es una niña despierta, alegre y platicadora. Ana dice que no podría vivir sin ella y anima a los padres que no pueden concebir a acercarse a un especialista, porque “ellos pueden darte la mayor felicidad de la vida”.

EL DATO

Recomendaciones para parejas

Según los datos del a Clínica de Fertilidad del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, en los últimos años ha disminuido en más de 50% la cantidad y calidad de espermatozoides en los hombres. En el caso de las mujeres, se presentan con recurrencia casos de endometriosis, por el contacto con sustancias que contienen plomo o mercurio.

Además, informan que la edad más recomendable para intentar un primer embarazo puede ser de los 24 a los 29 años, que es cuando existe mayor fertilidad, aunque puede extenderse hasta los 35, según sea el caso, aunque arriba de esa edad disminuye la calidad y cantidad de los óvulos. En cuanto a los hombres, la cantidad de espermatozoides se puede alterar después de los 40 años.

PLANEA SSJ CLÍNICA DE FERTILIDAD

Hasta hace unos años, la infertilidad no representaba un serio problema en las sociedades, por lo que los gobiernos no prestaban atención a ella. De hecho, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) no cuenta con estadísticas sobre esta enfermedad, ni con un programa especializado en ella.

Es por eso, que uno de sus objetivos para antes de que termine la administración estatal es dejar instalada una Clínica de Fertilidad, para tratar este tipo de casos.

“Estamos viendo la posibilidad la Clínica de Fertilidad que beneficie a toda esta población, es una agenda que no había sido prioritaria porque la visión era inversa, hacia el control de la natalidad, pero hoy día está cambiando. Por eso la visión es a futuro, para poder tener una clínica especial”, informó el secretario de Salud, Antonio Cruces Mada.

El funcionario aseguró que, por el momento, la SSJ brinda, en sus hospitales, asesoramiento en las áreas de ginecología. Lo principal que considerará la secretaría para instalar esta clínica es en dónde estará, si sólo atenderá cuestiones de baja complejidad o también alta y, a partir de ahí, el personal que se requiere.

Norma Patricia Ramos González, encargada de Salud Reproductiva del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, señaló que no sería difícil crear esto, ya que “los programas son sencillos, hay protocolos establecidos, son como guías que hay para cada enfermedad”.

PARA SABER

Factores que pueden causar infertilidad

• Contaminación ambiental

• Estrés

• Mala alimentación

• Altos consumo de alcohol y tabaco

• Postergación de la concepción