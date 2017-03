Cubren con 30 mil pesos a cada usuario de MiBici

Desde el arranque del programa hasta 2016 se contabilizaron 36 accidentes de usuarios

GUADALAJARA, JALISCO (12/MAR/2017).- En Avenida Vallarta y la calle General San Martín, Edgar Hernández tomó una de las bicicletas de una estación del sistema MiBici; el objetivo era llegar a Avenida Chapultepec Sur, por lo que el destino estaba a un par de pedaleadas. Edgar empredió su viaje, pero fue interrumpido cuando una camioneta lo embistió.

Desde el arranque del programa MiBici, el 1 de diciembre de 2014, hasta el 31 de diciembre de 2016, el sistema de bicicleta pública contabiliza un total de 36 accidentes en los que se vieron involucrados sus usuarios, no obstante, sólo en 22 casos se utilizó el seguro de usuario; en el resto de las situaciones esta opción no fue necesaria.

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) informó que los seguros que maneja el programa MiBici plantean una cobertura de hasta 30 mil pesos en gastos médicos y en caso de que el usuario pierda la vida, se entrega un apoyo de 30 mil pesos para gastos funerarios.

Sin especificar montos, Miguel Orlando Turriza, director general de Egresos de la Sepaf, instancia encargada del pago del seguro de MiBici, explicó que para abarcar esta cobertura el Gobierno del Estado contrata una póliza maestra en la que se contempla, entre otros rubros, el aseguramiento del parque vehicular de Gobierno, las bicicletas y estaciones de MiBici, además del seguro de gastos médicos para sus usuarios.

“Está en una póliza maestra. No te puedo decir cuánto es por eso, es como si me dijeras ‘cuánto pagas por un Tsuru que está en el DIF’. No pago por ese, tengo una relación completa y pago una prima, no hay un pago específico, y la cobertura que hay en MiBici forma parte de una póliza maestra que incluso nos cubre huracanes”.

Edgar es uno de los usuarios que hizo válido el seguro que proporciona este programa. En su caso, sufrió un par de esguinces, en el cuello y pie, luego de que fue impactado por la camioneta, que lo proyectó a otro vehículo que quedó destrozado cuando el joven cayó encima de él, al ser impulsado por el primer automotor, además una luminaria quedó dañada por el choque de uno de los autos con un poste de luz.

Este joven relató que cuando sufrió el accidente fue trasladado a la Cruz Verde Dr. Ernesto Arias, a donde llegaron representantes de MiBici para explicarle que ellos se encargarían de la cobertura de los gastos médicos, por lo que luego de realizarle curaciones, fue trasladado a una clínica particular para su atención complementaria.

“Para evitar todo el papeleo y ver quién era el responsable, al final lo tomó MiBici y como me atendieron desde ese momento, me dijeron qué procedía y me llevaron a una clínica particular. Ahí me hicieron curaciones y lo único que tuve fue un esguince en el pie derecho y un esguince cervical. Usé collarín, estuve en tratamiento, me medicaron y estuve incapacitado un tiempo; todo eso lo pagó MiBici”, relató.

Un cambio en la forma de ver las calles

Alguien tocó un claxon, alguien más gritó una advertencia, entonces ocurrió el choque. El golpe llegó por la derecha, y fue suficiente para que Edgar Hernández fuera proyectado por el auto que lo acababa aventar hacia otro vehículo, que abolló con la fuerza del lanzamiento. Fueron segundos, pero sobre la calle, Edgar supo que acababa de conocer nuevas perspectivas sobre las calles.

“No supe si me pitaron o me gritaron, pero la vi venir y sentí que me iba a impactar, era una camioneta. Recuerdo que sentí el golpe, vi el movimiento y no sentí el dolor o algo, sólo sentí como iba dando vueltas, sabía que estaba siendo atropellado y lo siguiente que recuerdo es que estaba en el suelo y abrí los ojos antes de que la gente se me acercara”, relató.

Pese a lo aparatoso del accidente, Edgar sólo sufrió un par de esguinces, sin embargo, tuvo que aceptar la asesoría que le otorgó el sistema MiBici en cuanto a la cobertura de gastos médicos para usuarios. Aunque Hernández suele ser precavido y respetuoso con las normas viales, asegura que luego del accidente se volvió aún más observador para garantizar su seguridad y las de las demás personas en la vía pública.

Luego del accidente y la recuperación, Edgar continuó usando el sistema de bicicleta pública, y asegura que sólo se trató de un episodio más, por lo que ya no existe un miedo a los vehículos cuando pedalea y se desplaza en el Centro de la metrópoli.

LA FRASE

"Un accidente no podía pararme, si lo que siempre he buscado es que la bici se utilice como medio de transporte y la gente la respete y que los ciclistas respeten a las demás personas. Lo peor que podría hacer es detenerme, y seguí utilizándola, más consciente todavía".

Edgar Hernández, usuario de MiBici

INICIATIVA

Califican de positiva la medida

Elton Osorio Lara, del colectivo Bicicleta Blanca, consideró que este tipo de coberturas a través de seguros no se encuentra en otros sistemas de bicicleta pública en el mundo, por lo que calificó como positiva esta iniciativa de incluir una protección al usuario al contratar este servicio, sin embargo, aseguró que es necesario difundir más información sobre cómo funciona el seguro.

NUMERALIA

Detalle de accidentes hasta 2016

36 accidentes de usuarios de MiBici hasta el 31 de diciembre de 2016.

8 accidentados fueron empleados del programa.

22 usuarios hicieron uso del seguro.

30 mil pesos es la cobertura por gastos médicos.

30 mil pesos es el apoyo para gastos funerarios en caso de fallecimiento del usuario.

*Fuente: Solicitudes de transparencia/Sepaf