Este domingo inicia consulta para elegir obra en avenida Ángel Leaño

GUADALAJARA, JALISCO (11/MAR/2017).- Este domingo inicia la consulta en la que, vecinos de la zona del bosque El Nixticuil podrán votar por el tipo de obra que crean más conveniente para la avenida Ángel Leaño; ambas incluyen una ampliación a cuatro carriles.

Uno de los proyectos contempla la instalación de concreto hidráulico estampado de color integral, mientras que el otro plan es con una huella de concreto con empedrado ahogado en concreto.

Las dos incluyen el esquema de Zona 30, para poder hacer de la zona un lugar donde puedan convivir automóviles y vehículos no motorizados.

El ejercicio de participación ciudadana se hará en la zona, con vecinos de colonias como Los Robles y El Tigre I y II, a partir de este domingo, anunció el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro.

"Lo que vamos a hacer a partir del domingo es una consulta pública de preguntarle a los vecinos de la zona cuál es la obra que quieren que se haga, y les vamos a poner las dos propuestas... que voten y que gane la mayoría, nosotros no vamos a imponer ningún proyecto".

Esta obra ha levantado polémica entre una parte de los vecinos, quienes consideran que se afectará una parte del Bosque Nixticuil. Ante esto, señaló que prueba de que existen vecinos que sí están de acuerdo con la necesidad de una obra de esa magnitud, es el documento con más de tres mil firmas.

"Tres mil vecinos no son escuchados, lo que nosotros vamos a hacer es lo que la mayoría quiera, siempre cuidando el bosque, no se afecta ni un solo centímetro del área natural protegida, pero no podemos ceder a chantajes de personas que, resguardadas detrás del Comité Salvabosques, es evitar tener una vialidad que les ocasione más tráfico frente a sus fraccionamientos".

