Efectos de la migraña: 'No hay posición en la que puedas descansar'

Expertos recomiendan no minimizar este padecimiento y acudir con un especialista cuando se presentan los primeros signos

GUADALAJARA, JALISCO (11/MAR/2017).- Para Adriana Navarro no hay forma de describir lo que siente cuando le llega un episodio de migraña.

Dice que es una opresión en toda la cabeza, particularmente en las sienes, lo que la inmoviliza totalmente.

“No hay posición en la que puedas descansar, luego hay una sensación de náusea constante… cualquier movimiento corporal detona más dolor. Tomo medicamento, me pongo compresas frías en la cabeza, me mantengo sentada, sin moverme”.

Luego llega el vómito. Lo hace varias veces por el dolor tan intenso, que hace que rápidamente acuda a urgencias de algún hospital para que la inyecten, cuando las pastillas no hacen efecto.

“Es quedarme sentada y esperar a que baje, si no, voy a que me inyecten… todo esto me dura entre uno y tres días, y luego me siento muy débil”.

Adriana empezó con migrañas desde hace 10 años. Ya se ha visto en la necesidad de no acudir a su empleo, porque no puede ver, no puede conducir su automóvil, mucho menos trabajar en una computadora.

Esto le ha ocasionado problemas en algunos trabajos, pues considera que el problema es subestimado y minimizado, pues mucha gente cree que es cualquier dolor de cabeza que se quita con una pastilla.

“Vivir con migraña es terrible, más porque la gente piensa que es un dolor de cabeza normal, pero la realidad es que no te permite hacer tu vida normal, debes de dejar todo lo que estás haciendo y las personas creen que exageras”.

Ha notado que sus episodios de migraña son muchas veces detonados por situaciones de estrés, y algunas veces por la llegada de la menstruación.

MIGRAÑA

Hay más de 800 mil jaliscienses con el padecimiento

A nivel nacional, entre 10% y 15% de la población sufre de migraña, lo que significa entre 12 y 19 millones de mexicanos.

Si esta misma relación se hace en el Estado, se habla de que entre 800 mil y 1.2 millones de jaliscienses padece de esta enfermedad neurológica, tomando en cuenta los 8 millones 022 mil 181 habitantes de acuerdo con las proyecciones por el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Se trata de una enfermedad que afecta a tres mujeres por cada hombre, debido principalmente a la cuestión hormonal. Es por eso que las mujeres refieren que sus episodios aparecen sobre todo cada mes, cuando les llega la menstruación.

Datos de la Academia Mexicana de Neurología revelan que uno de cada cuatro pacientes acude al neurólogo por un dolor de cabeza; sin embargo, no siempre la persona que lo padece le da la debida importancia.

Los especialistas manifiestan que es importante voltear a ver la migraña como un problema relevante, pues es más frecuente que otras enfermedades neurológicas como el mal de Parkinson o esclerosis múltiple.

También hace falta más información veraz para que las personas le den la importancia necesaria y conozcan los síntomas.

Es la tercera causa neurológica de incapacidad en IMSS

La migraña representa la tercera causa neurológica de incapacidad en Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, justo por debajo del infarto cerebral y el traumatismo craneal.

Generalmente, el infarto requiere una incapacidad permanente o pensión para el trabajador, debido a las secuelas que deja. El traumatismo puede ser temporal o permanente, depende de la magnitud. La migraña, en cambio, requiere de incapacidades temporales, aunque cuando son recurrentes, el paciente va y viene del Instituto por la misma causa.

Aunque su prevalencia es de entre 10% y 16% en todo el mundo, la migraña es una de las enfermedades más incomprendidas y subestimadas en el ámbito laboral y social.

Al menos en Urgencias del IMSS, la migraña y dolores de cabeza en general representan el 25% de las atenciones médicas, informa el jefe del servicio en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), Ramón Iván de Dios Pérez. “Es una de las enfermedades neuronales mayormente incapacitante…”.

Este padecimiento debe tener características clínicas muy particulares para considerarse como tal, y no ser confundido con otra cefalea, que integra a 200 tipos de dolores de cabeza.

“El 25% de consultas en un servicio de Urgencias es por dolor de cabeza, pero no todas son migrañas. Las migrañas tienen un componente parcialmente hereditario, los pacientes tienen mamás, papás, o tíos con migraña y la heredan. Otros están relacionados con estrés laboral, económico, personal, del ejercicio extenuante o por desvelos”.

El origen de esta enfermedad es por una vasoconstricción, es decir, que los vasos sanguíneos se cierran al nivel del sistema nervioso central. Estos vasos se dilatan y producen una inflamación, lo que genera y causa el dolor.

El tratamiento es complejo. El paciente requiere tratamiento durante la crisis, pero también preventivo para evitar que estos cuadros intensos lleguen y se estacionen en la persona, con episodios de varias veces a la semana, al mes o al año, dependiendo de cada paciente.

El uso de un analgésico común puede ser útil en el inicio de un cuadro de migraña, pero cuando no mejora, el paciente debe acudir a Urgencias a recibir medicamentos intravenosos que, en algunos casos, retira el dolor por completo, pero en otros sólo lo disminuye.

Sin un tratamiento, un cuadro puede causar dolor hasta por siete días, por lo tanto, el paciente no puede ir a trabajar o realizar actividades cotidianas. Del total de pacientes en el IMSS, 1% requiere de una hospitalización.

¿TE DUELE LA CABEZA?

Enfermos incomprendidos

“¿Te duele la cabeza? tómate una aspirina”. “No exageres, es un dolor de cabeza… sí podemos ir al compromiso”. “No te puedo dar permiso por un simple dolor de cabeza”, escuchan recurrentemente los pacientes con migraña, de parte de sus familiares, jefes o amigos.

La migraña no se quita con un analgésico ni mejorando la actitud, aunque la gente no le crea a la persona que la padece. Se trata de un padecimiento que puede durar de horas a días, y puede ser por episodios espaciados o crónica.

El neurólogo del Hospital General de Occidente (HGO) de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Federico Sánchez Herrera, confirma que la enfermedad es subestimada por la población.

“No solamente se subestima en lo laboral sino en lo matrimonial y en lo personal, inclusive, muchas mujeres, como es más frecuente en ellas, son más sujetas de alguna manera al maltrato por parte de las parejas. Se sabe que nuestro medio es un poquito machista, entonces se piensa que se finge, es muy subestimado, por eso no buscan atención”.

Por no tener un diagnóstico de parte de un médico, la gente toma medicamentos que no le sirven, porque el tratamiento debe ser personalizado para que funcione como se espera.

El médico considera que muchas veces, por miedo a perder el trabajo, la gente prefiere laborar con dolor de cabeza, aunque no aguante el dolor.

“Nos dicen: ‘Es que no aguanto estar en el trabajo, pero no me queda de otra, tomo lo que sea para seguir ahí’. Sí debería ser una causa de incapacidad laboral, pero el problema es que la gente no busca atención hasta que ya les está ocasionando un problema grave”.

Sánchez Herrera indicó que en caso de que un niño se queje de dolor de cabeza o migraña, no se debe menospreciar su sentir y debe llevarse al médico para hacer una búsqueda intencionada de tumores o lesiones en la cabeza, pues a esa edad los síntomas pueden referir un problema de este tipo.

RECOMENDACIONES

Acudir al neurólogo es una prioridad

Es raro encontrar a una persona que no le haya dado un dolor de cabeza alguna vez en su vida, pero es común que se le diga migraña a cualquier afección de nivel cerebral.

Sin embargo, no todos los dolores son un cuadro de migraña, por lo que es importante ir al médico para descartar que no se trate de otro problema neurológico.

Para decir que se tiene migraña, debe haber un diagnóstico de un especialista en neurología; de lo contrario, se puede caer en el autodiagnóstico y la automedicación.

“Si es su primer crisis y el paciente vive el peor dolor de cabeza que ha tenido en su vida, eso nos alerta, porque el paciente puede tener una hemorragia o algo grave”, refiere la refiere la doctora María Karina Vélez Jiménez, secretaria de la Academia Mexicana de Neurología.

Un signo de alarma es si el paciente inicia con dolores de cabeza después de los 50 años, pues la migraña ocurre principalmente en pacientes más jóvenes, entre los 20 y 40 años.

Se puede tratar de un aumento en la presión arterial, a un tumor cerebral u otro padecimiento.

Por otra parte, la mayoría de las personas que sufren de migraña suele recurrir a la automedicación, lo que provoca que consuma medicamentos que van de los más leves hasta los más fuertes, por recomendaciones de otros pacientes o porque creen que les podrá servir.

Para tener mejores resultados con los fármacos, es importante que el paciente acuda al neurólogo, para que sea el especialista quien le prescriba el tratamiento farmacológico indicado para que su cuadro sea lo menos incapacitan posible.

“Al ser un cuadro episódico, es decir, que aparece hoy y desaparece en las siguientes horas o en los siguientes días, hace que el paciente recurra a la automedicación”.

En cambio, cuando el paciente toma analgésicos por su cuenta, no sabe si este tiene algún efecto secundario o será perjudicial.

Al automedicarse, la persona puede contribuir a que su migraña por episodios se convierta en crónica.

PRACTIQUE EL 8+8+8

El estrés es un detonante común

Médicos del ámbito de salud privado y público coinciden en que uno de los factores detonantes de un episodio de migraña es el problema del estrés.

Es común que cuando un paciente llega con un cuadro fuerte de migraña tengan como antecedente haber sufrido de un problema laboral, alguna pérdida, conflictos económicos, personales o familiares.

En segundo lugar está la falta de apego a la dieta recomendada para estos pacientes, que es prohibitiva de productos y alimentos como el chocolate, los vinos tintos, además del desvelo o el abuso de trabajo.

Pero en las personas que han notado que el estrés es su detonante principal, una de las recomendaciones es que realicen alguna terapia ocupacional, como ejercicio moderado, una actividad de recreación o practicar algún hobby.

Además, practicar el 8+8+8, que representa ocho horas para descansar y dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para la recreación y esparcimiento.

ALIMENTACIÓN BALANCEADA

Los enemigos

Las personas que se conocen con antecedentes de migraña, ya sea esporádica o crónica, deben de disminuir o, en el mejor de los casos, evitar alimentos o productos detonantes del dolor:

• Vinos rojos o tintos.

• Chocolate.

• Cacahuates, almendras y nueces.

• Aguacate.

• Alimentos procesados que contengan glutamato monosódico.

• Productos con aspartame.

• Carnes frías como el salami, salchichas o tocino.

• Productos lácteos, sobre todo algunos tipos de quesos.

• Alimentos que contienen tiramina, como el pescado ahumado, higos, hígados de pollo y algunas legumbres.

TESTIMONIOS

• Le duelen hasta las pestañas

Cuando la migraña llega, a Leticia Martín le duelen hasta las pestañas. Siente que algo le taladra la cabeza y siente morirse.

No puede oler, ver ni oír. La comida le da náuseas y ganas de vomitar, por lo que se vuelve una pesadilla, con la que tiene más de 20 años.

Actualmente tiene 51 años de edad y confiesa que ha probado de todo para poder mitigar los dolores intensos que ninguna pastilla ni médico podrían controlar. Cuenta que la desesperación era tanta que había ocasiones en que quería que le “cortaran la cabeza”.

“Efectivamente, he dejado de ir a trabajar porque no puedo hacer nada, cuando la tengo no puedo hacer nada y, sí, dependo de no tener el dolor para hacer mi vida normal”.

Ha tomado desde los medicamentos más sencillos hasta los más fuertes, pero algunos tenían efectos secundarios graves como hacerla perder el equilibrio, sentirse “drogada” y no poder hacer nada ni manejar su automóvil.

Actualmente se trata con medicina alternativa, lo que parece que sí ha funcionado en ella, al grado de reducir sus migrañas a un pequeño dolor de cabeza. Sin embargo, ese dolor aparece cada mes.

• Las punzadas terribles

Para Mónica López, la migraña es como si algo le estuviera punzando en la cabeza, que empieza en el ojo izquierdo y poco a poco avanza hasta llegar a la nuca. El dolor es insoportable y ahí es cuando le duele toda la cabeza.

“Es una punzada muy fuerte, terrible, si pones los dedos en mis sienes, se siente como palpita. Ahí no puedo mantener los ojos abiertos porque la luz me molesta, los ruidos los escucho a 10 decibeles más; intento no hablar, cierro los ojos, me alejo de olores y me bloqueo”.

Su forma de reducir algunos de los síntomas es tomarse un analgésico fuerte, encerrarse es un lugar oscuro, sin ruidos y sin olores, para hacerse “bolita” en la cama con la indicación de que nadie la moleste.

Si Mónica toma su medicamento en cuanto empiezan los síntomas, sus episodios duran unas horas y sólo queda adolorida de tanta presión. En cambio, si no tiene sus fármacos a la mano, el dolor puede alargarse hasta el día siguiente.

“Después de un episodio me siento débil, muy mal. Ahorita me dan cada mes, cuando me llega mi periodo… pero como ya me conozco, me tomo la pastilla en cuanto veo cualquier signo. Además, el neurólogo me recomendó unas vitaminas que tienen hierro, para compensar el bajón, y eso me ha ayudado”.

En el caso de Mónica, el factor genético es el más importante. Su bisabuela, abuela, mamá, tías y primas padecen de lo mismo. Ella empezó desde su adolescencia y actualmente, con dos hijos, todavía batalla con los dolores.

GUÍA

Clasificaciones

Migraña con aura

Cuando el paciente tiene un aviso o síntoma sensitivos que le refiere que está por llegar la migraña. Es el tipo más clásico y ocurre en el 60% de los casos.

Sin aura

Cuando la migraña llega sin avisar. Puede empezar mientras se maneja, se trabaja o en cualquier momento. Este aparece en el 35% de los casos.

Oftalmoplégico

Cuando además del dolor se presenta un problema visual, se ve doble o se tiene parálisis de uno de los ojos. Es el menos común, al ocurrir en el 5% de los casos totales.

CLAVES

Manifestaciones

• Dolor de cabeza intenso por varias horas o días.

• Náusea.

• Vómitos.

• Fotofobia o molestia a la luz.

• Fonofobia o molestia a los ruidos fuertes.

Sigue: #DebateInformador

¿Algún familiar padece de migraña?

Participa en Twitter en el debate del día @informador