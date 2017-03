Garantizan resolver inundaciones en El Deán

Tras una protesta, el Ayuntamiento de Guadalajara afirmó que los trabajos darán una mayor capacidad en el manejo del agua

GUADALAJARA, JALISCO (11/MAR/2017).- Luego de que un centenar de personas se manifestaran contra las obras que se realizan en El Deán, el Ayuntamiento de Guadalajara se comprometió a que los trabajos en el Parque de la Liberación ayudarán a frenar las inundaciones que anualmente se registran en el área. El proyecto es impulsado por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y forma parte del Plan Integral para el Manejo de Inundaciones (PIMI), anunciado en marzo del año pasado.

Vecinos del área verde argumentan que habrá daños irreversibles si avanza el proyecto, sin embargo, entre ellos impera la desinformación.

“El programa es de mitigación de inundaciones y de manejo del agua. Lo que podemos garantizar es que con esta ampliación vamos a tener mayor capacidad de manejo del agua”, explicó Jorge Gastón González, director de Obras Públicas tapatío.

Ayer, un centenar de personas se manifestó para exigir freno a las obras en el vaso regulador. Un grupo impidió el avance de los trabajos mientras que otro contingente bloqueó durante varios minutos el paso de vehículos en la calzada Lázaro Cárdenas.

Autoridades arribaron y por momentos los ánimos se caldearon y hubo aventones. Representantes del Ayuntamiento acudieron para dialogar con los inconformes, pero los manifestantes se mantenían firmes en su negativa: “No la queremos porque no se ha mostrado el estudio de impacto ambiental ni el proyecto como tal”, dijo Andrea Torres, una vecina de Higuerillas. Aun sin conocer el proyecto, agregó que la ampliación provocará perjuicios. Guadalupe García, por su parte, manifestó su preocupación por el arbolado: “que no nos perjudiquen las áreas verdes” pidió.

Martha Patricia Carreón es vecina de la zona que se inunda. Ella no fue a la manifestación pero aseguró que ha sido víctima de las inundaciones, por lo que está de acuerdo con el proyecto. Otra lugareña presumió que los que no padecen angustias son quienes se oponen. “Yo pienso que a lo mejor alguien de un partido político contrario al de ahorita quiere meter cizaña con los vecinos. Están tan malinformados que una persona me dijo que iban a poner cuatro plantas de tratamiento, ¿dónde caben?”.

Gastón González advirtió que hay confusión de vecinos pero abiertos al diálogo. “En los últimos días algunas personas han manipulado información diciendo que hay escurrimiento de aguas negras, todo eso es una mentira. La infraestructura es exclusiva para agua pluvial”.

Negó además que vayan a descargar más agua. “No hay ningún cambio de topografía ni construcción de colectores, el escurrimiento de agua en superficie sigue como existe”.