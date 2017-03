Congreso aprueba iniciar juicios contra magistrado Barba

El juez deberá ser notificado en los siguientes cinco días hábiles y tendrá siete días para el derecho de audiencia

GUADALAJARA, JALISCO (09/MAR/2017).- En menos de ochos horas, tras ser aprobados en Comisión de Responsabilidades, los diputados autorizaron en sesión extraordinaria iniciar dos juicios políticos en contra del magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba Gómez, rapidez que no ha aplicado en el proceso que se tiene en contra del ex presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, el cual se mantiene en la congeladora a pesar de que en diciembre pasado se le dio luz verde en comisiones.

A la sesión extraordinaria acudieron 35 de los 39 diputados, quienes por unanimidad votaron a favor de iniciar los procesos solicitados a mediados del año pasado por los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, Enrique Alfaro y Pablo Lemus, respectivamente, por resoluciones que podrían haber generado daños ambientales y afectaciones al interés público, así como presuntamente violar las normativas municipales.

Entre los casos más sonados están el desarrollo habitacional Bosque Encantado en Zapopan, y en el caso de Guadalajara, las 36 afirmativas fictas presuntamente otorgadas de manera irregular entre 2012 y 2015.

A partir de esta aprobación, el magistrado deberá ser notificado en los siguientes cinco días hábiles y tendrá siete días para el derecho de audiencia, comparecencia o informar por escrito, así como presentar las pruebas de su defensa.

La presidenta de la Comisión de Responsabilidades, María del Pilar Pérez, informó que tendrán hasta 45 días para resolver si el magistrado es responsable o no de las irregularidades que se le acusan.

Tras aprobarse el inicio de los juicios, Alfaro y Lemus acudieron al Congreso para reconocer el trabajo de todos los diputados y calificaron como histórico el que se decidiera actuar en contra de un magistrado.

Cuestionado con relación a que se autorizó el inicio de un proceso, más no la inhabilitación o el retiro del cargo a Barba, Alfaro reconoció: "No podemos echar campanas al vuelo porque falta mucho en el proceso", sin embargo, pidió no "minimizar" este avance, ya que destacó que esto permitirá que el magistrado "termine en la cárcel".

El presidente de la Mesa Directiva, Ismael del Toro Castro, rechazó que se trate de una "cacería de brujas".

Tras ser cuestionado con relación al juicio político contra Vega Pámanes, justificó que esperarán a que la Comisión de Responsabilidades concluya el análisis de las seis solicitudes de juicio que hay en contra del ex magistrado, para que salgan en paquete.

La solicitud de juicio de procedencia presentada por la Fiscalía para desaforar y actuar penalmente en contra de Barba será turnada a la Comisión de Responsabilidades.

