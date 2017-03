Nueva toma de estacionamiento del aeropuerto genera confusión

Usuarios reciben un boleto blanco con un código, pero ejidatarios advierten que este ticket no tiene valor

GUADALAJARA, JALISCO (09/MAR/2017).- Quien desee usar el Aeropuerto Internacional de Guadalajara tiene dos opciones: omitir o pagar el cobro del estacionamiento.



En medio de confusión, los usuarios que ingresan al lugar reciben un boleto blanco con un código, que no registra la hora exacta de llegada, pero que es repartido por personal de seguridad de la terminal aérea. Sin embargo, los ejidatarios les advierten que el ticket no tiene valor y que puede hacer uso de las instalaciones de manera gratuita.



"Pasen, el estacionamiento es gratis por el tiempo que quieran", exclamaban los ejidatarios en las casetas donde se encontraban las plumas, que ayer fueron removidas por ellos mismos.



Alfonso Valenzuela, piloto de una aerolínea, desconoció la dinámica que a partir de este jueves comenzó a operar en el Aeropuerto, debido a que dejó su carro a las 7:00 horas. Aunque pudo omitir el cobro, tuvo que pagar 175 pesos.



"Hasta ahorita me vengo enterando que el estacionamiento es gratis, de haber sabido hasta lo dejo en sombrita", señaló.



Como él, otras personas que desconocieron la situación intentaban ingresar el boleto recién pagado en las máquinas, pero el papel se resbalaba porque no se encontraban en funcionamiento.



"¿Entonces no se pagaba el estacionamiento? No nos dijeron eso", dijo Mari Cruz Farías, quien acudió a la terminal aérea a recoger a sus familiares de Estados Unidos.



Mientras tanto, una gran cantidad de usuarios aprovechó la gratuidad del servicio para permanecer varias horas en el estacionamiento, como los empleados de la terminal aérea, quienes dejaron de usar la pensión que les corresponde para aparcar su auto más cerca de su trabajo.



Ayer, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que, a pesar de que las plumas del estacionamiento fueron sustraídas, el cobro se continúa realizando de manera normal.



En tanto, el comisariado Ejidal del Zapote adelantó que al obtener la posesión del terreno mediante la suspensión del Juez Primero de lo Civil de Tlajomulco de Zúñiga, darán a conocer las acciones legales a seguir.



Griselda Saldivar, ejidataria, señaló que en el transcurso del día se podría incrementar la presencia de propietarios de tierras en la terminal aérea. No obstante, en el ingreso de la Carretera a Chapala permanece la vigilancia de elementos de la Fiscalía del Estado.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ