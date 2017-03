A pesar de aclaración, UdeG seguirá proceso contra maestro

La directora de la Preparatoria 10 menciona que será investigado por utilizar un lenguaje que no corresponde al académico

GUADALAJARA, JALISCO (08/MAR/2017).- Por utilizar un lenguaje que no corresponde al académico, la Universidad de Guadalajara (UdeG) continuará con el proceso administrativo contra el docente que, el día de ayer, fue mostrado mediante un video, como un caso de supuesta misoginia. Esto, a pesar de que hoy fuera publicado en su totalidad el material audiovisual y se evidenciara que sólo era un ejemplo como parte de una clase.



"Es un caso que molestó mucho a los alumnos, por el comentario que el académico hace hacia los jóvenes y nosotros, como institución, también reprobamos el vocabulario que se utiliza para dar ejemplos que no van acorde a su materia, ni a una práctica docente", comentó la directora de la Preparatoria 10, Paula Angélica Alcalá Padilla.



Ramón Urrea Bernal, el docente que fue expuesto en redes sociales describiendo a las mujeres como objetos sexuales, que sólo sirven para cocinar; al parecer sólo ejemplificaba un caso de violencia intrafamiliar. Sin embargo, según la directora esto no va a acorde a su materia, ya que él imparte "Dinámica de las actividades productivas", una clase sobre emprendurismo.



