Cuatro cosas que debes evitar por ser el Día de la Mujer

El acoso es un delito que ocurre en cualquier lugar, las mujeres dicen sentirse inseguras en lugares donde los hombres no

GUADALAJARA, JALISCO (07/MAR/2017).- El Día de la Mujer no es una celebración, al menos no en principio: es una conmemoración para llamar la atención sobre la desigualdad de género que priva en el mundo. Proviene de varias efemérides, incluyendo la muerte de 146 empleadas de una fábrica de camisas de Nueva York, en 1911, una tragedia agravada porque trabajaban con menos seguridad que los varones.

Por supuesto, muchas personas celebran cada 8 de marzo que hay avances y disposición a conseguir progresos en cuanto a la igualdad de género en el mundo, en todos los ámbitos. En ese sentido es una fecha para celebrar. Pero no como el día del amor y la amistad o el día de la expropiación petrolera, caray.



1.- Ni florecitas, ni regalitos: Éste no es un día para felicitar a las mujeres por ser mujeres, sino que está pensado para generar conciencia sobre los muchos pendientes en materia de equidad de género. ¿Sabías que en Jalisco un varón promedio puede ganar hasta 20 por ciento más que una mujer exactamente por el mismo trabajo? Y no es consuelo, pero estamos mejor que en otros varios estados... aunque peor que en otros países. Brecha Salarial.

Eso sí: no hablemos del acceso a educación o servicios en otros sitios del mundo. Un estudio reciente indica que sólo cuatro países han llegado a niveles de igualdad en cuanto a puestos empresariales.



2.- No te ofrezcas a hacer "cosas de la casa": Es decir, hazlas a diario. Las labores domésticas no son ni responsabilidad, ni obligación, ni tarea natural de las mujeres. Y no tienen por qué ser, tampoco, exclusivas de los hombres. El problema es que muchas sociedades lo creen así y, por ejemplo, la proporción de mujeres en el mundo que debe encargarse de la casa y de los niños es 2.5 veces mayor que la de los varones (datos de la ONU).

Un asunto bastante serio, si se piensa, por ejemplo, en que el trabajo no remunerado costaría hasta 39 por ciento del producto interno bruto mundial.

De acuerdo con quienes defienden la perspectiva feminista del trabajo en el hogar, es tan sencillo como esto: si vives con alguien, compartes las responsabilidades, desde cocinar y barrer hasta cambiar focos o poner clavos en la pared. Y por cierto: es lo mismo si propones que "hoy sí" cuidas a los niños.



3.- No se te ocurra celebrar al "sexo débil": No lo son, y punto (el mejor mexicano en la historia de los Juegos Olímpicos, ¿es hombre o mujer? Y la idea es ampliamente considerada una expresión misógina. De hecho hay un reciente escándalo porque el diccionario de la Real Academia Española aún recoge esa acepción sin ningún matiz. La RAE ya avisó que, en una futura edición, tratará esa expresión con más cuidado.

4.- No acoses: Primero, porque es un delito. Segundo, porque ocurre en cualquier lado. La mayoría de las mujeres dicen que se sienten inseguras en entornos en donde los varones simplemente son incapaces de ver un riesgo... porque son varones. Las ciclistas de Guadalajara lo pasan muy mal, por ejemplo, pero en general la mayoría de las tapatías sufre en las escuelas, en los trabajos y en la calle. Internet, por supuesto, es un espacio en el que hay que redoblar la protección personal.

Ahora bien: ¿qué es acoso? ¿No será que las mujeres exageran, que ya no aguantan ni un piropo en la calle, que ya no puede uno decirles nada? El tema es complicado y merece mucha paciencia, pero aquí hay una explicación sencilla sobre el asunto, hecha por el ilustrador Robot Hugs.

Asunto laboral

El Día Internacional de la Mujer 2017 fue dedicado por la ONU y la Unesco a la reflexión sobre la equidad en el trabajo.

Disparidad de género

Si opinas que las mujeres "exageran" cuando dicen que las cosas aún no son iguales para ellas, o que están pidiendo "privilegios", necesitas leer algunas cuantas cifras publicadas por la Unesco, en su sitio web, en ocasión del Día Internacional de la Mujer 2017.

En 2016, menos de la mitad de los países del mundo habían alcanzado la paridad de género en la educación primaria y secundaria.

El 35 por ciento de mujeres en el mundo han sido víctimas de violencia física y/o sexual.

Dos tercios de los 774 millones de personas analfabetas en el mundo son mujeres, proporción que no ha cambiado en dos décadas.

Las mujeres representan dos tercios de los ciudadanos más pobres del mundo.

Las mujeres tienen baja representación en disciplinas científicas y tecnológicas; son sólo 29 por ciento de los investigadores del mundo.