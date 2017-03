Víctimas del transporte demandan reformar sistema de atención

Belén, hermana de María Fernanda que falleció hace tres años, señala que en este tiempo no han recibido apoyo y aún no concluye el proceso judicial contra el chofer

GUADALAJARA, JALISCO (07/MAR/2017).- Al señalar que las víctimas de transporte público no tienen voz y demandar que se reforme el sistema de atención a éstas, Belén Vázquez, hermana de María Fernanda, estudiante de la Preparatoria 10 que falleció hace tres años al ser embestida por una unidad del transporte público, explicó que después de una apelación a la sentencia dictada en 2016, la semana pasada se condenó a 20 años seis meses de prisión al operador que participó en el accidente fatal que afectó a más de una veintena de personas.

Sin embargo, el proceso judicial aún no concluye, todavía existe la posibilidad de que el chofer se ampare.

"La semana pasada se dictó la resolución de la apelación, estamos esperando a ver si el chofer no se vuelve a amparar ante esta resolución, y después de eso se determinará, le dieron 20 años seis meses. Son tres años sin reparación del daño en ningún aspecto, ni indemnización", señaló la joven al conmemorar el tercer aniversario luctuoso de su hermana, con actividades realizadas en la zona aledaña al siniestro, en Periférico, a un costado de la Preparatoria 10.

Las víctimas de transporte están desprotegidas "totalmente", resulta sorprendente que este caso que marcó un parteaguas, se ha tomado desde el enfoque de movilidad o transporte público, pero "nos olvidamos que viene un caso judicial, que hay un protocolo de atención a víctimas que se tiene que aplicar y, como repito, un caso tan memorable tiene a estas víctimas totalmente desprotegidas, ningún organismo se acercó a ellas; no tuvieron voz, nunca se han sabido si quiera sus nombres", manifestó Belén.

Añadió que en realidad fueron más de 24 afectados en el accidente de la ruta 368, de aquel 7 de marzo de 2014; además, lamentó que a algunas víctimas se les indemnizara con sólo dos mil pesos.

Asimismo, dijo que el caso de su hermana se ha detenido en distintas ocasiones, y han existido negligencias y omisiones por parte de autoridades de las distintas instancias involucradas en el asunto.

La joven lamentó que a pesar de las medidas tomadas por la autoridad luego del accidente, como dar marcha atrás al incremento de la tarifa del transporte público, continúen las muertes vinculadas al sector, en promedio 50 al año, de manera que las acciones son insuficientes porque no debería existir ni un deceso.

Belén espera que con el proyecto de ruta empresa se incorpore un nuevo protocolo de medidas de seguridad.

La entrevistada refirió que en la parada del transporte público en la lateral de Periférico, donde se registró el accidente hace tres años, sólo se instaló un tope y se reforzó señalética que ya no se ve, "por qué no hay bolardos, por qué no reubican la parada más para atrás", cuestionó al considerar que hay medidas preventivas que no son costosas que puede aplicar la autoridad para prevenir percances.

Las columnas del retorno elevado ubicadas en Periférico en la zona aledaña al accidente, se utilizaron para reproducir dibujos creados por "Botas", como era llamada por sus amigos, María Fernanda.



Sin apoyo

El apoyo económico no llega a las víctimas. En el caso de Katy Castellanos Rodríguez, quien sufrió lesiones y ha tenido que pasar por 15 cirugías, no ha recibido ni un peso para sus intervenciones, que calcula han costado más de un millón de pesos; por fortuna se han cubierto por parte de un seguro de gastos médicos de su progenitor.

"He tenido alrededor de 15 cirugías lo cual ha sido todo por parte de mis papás, no nos dieron ninguna ayuda por parte del transporte. Tengo secuelas, no tengo la movilidad total de mi pie izquierdo, tengo un desgaste prematuro en unos huesos del tobillo lo cual me causa dolor, si a la larga llega a ser un dolor muy fuerte me van a hacer otra cirugía la cual me fija el pie por completo" esto le impediría el movimiento, relató Katy, quien dijo que su madre también sufrió lesiones en el accidente, pero está como testigo no como afectada.



