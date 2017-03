Mejor coordinación, clave para combatir inseguridad en la UdeG

Coordinador de Seguridad Universitaria considera que falta más participación social

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAR/2017).- Fortalecer la vinculación y comunicación con las autoridades de seguridad es el primer paso para que la Universidad de Guadalajara combata problemas como la actuación de un grupo armado que ha asaltado al menos a cuatro planteles universitarios en el estado, pero, ante ése y otros sucesos, hace falta mayor participación social, opina el coordinador de Seguridad Universitaria, Montealberti Serrano Cervantes.



El funcionario de la UdeG advierte que no se le puede dejar todo el trabajo a los policías, sino que hace falta que se involucren más dependencias, como las municipales que se encargan de servicios públicos. Los policías del estado y municipales podrán inhibir robos y asaltos, por ejemplo, pero no servirá de nada si los estudiantes deben caminar por calles inseguras o esperar el camión a oscuras.



De hecho, Serrano afirma que la inseguridad, en general, ha bajado en la UdeG en los últimos años. Lo atribuye a la coordinación con las autoridades, a través por ejemplo de grupos de WhatsApp que permiten que, si un alumno sufre una agresión, pueda reportarla dentro de su escuela, para que el oficial mayor gire un primer aviso, los policías se enteren de inmediato y la Fiscalía estatal se prepare para recibir una denuncia formal.



Junto con eso hay un paquete de 18 talleres preventivos que se ofrecen a maestros y empleados, estudiantes y padres de familia, y Serrano asegura que tienen efecto en todo el estado. "Pero tenemos focos rojos que estamos intentando bajar: la preparatoria 4 y el Tecnológico de la Universidad, por ejemplo".



Una de las apuestas es pugnar porque el programa C5 del Gobierno de Jalisco instale cámaras de videovigilancia cerca de las zonas de riesgo de la UdeG. Cuatro municipios ya ofrecieron que promoverán esa iniciativa: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto; con el primero, además, ya se hizo un diagnóstico técnico. Zapopan ya mostró interés.



Y a eso se refiere Serrano cuando dice que falta más que policías y patrullas: para la prepa 4, por ejemplo, "ya hicimos un estudio con Guadalajara, con la Comisaría de Seguridad, con Desarrollo Urbano, con Ecología y Servicios Públicos Municipales, para iluminar, para podar árboles, para balizar, es decir, para eliminar factores urbanos de riesgo. Si agregas cámaras en ese circuito, se va a inhibir parte de la problemática. Aparte tendremos sistema de alarmas conectados a las comisarías, o botones de pánico".



Serrano afirma que la disposición de las comisarías municipales --y de los comandantes y policías-- es "excelente", "pero hoy el tema de inseguridad es muy fuerte y en ocasiones nos rebasa a todos". Allí pide la ayuda de áreas clave como Servicios Públicos Municipales, Parques y Jardines, Alumbrado, Reglamentos o Padrón y Licencias, y pone un ejemplo: la venta de alcohol en cantinas cercanas a las escuelas.



"Date una vuelta un viernes por la tarde, alrededor del Tecnológico, y chécate cuántas tenemos alrededor". Serrano deplora sobre todo que haya "complicidades" entre empresarios y funcionarios que consiguen leyes a modo o aprovechan recovecos legales.



Tras 15 años de trabajo en la Coordinación de Seguridad Universitaria, dice Serrano, ha visto todo tipo de negociaciones sobre este tema. Por eso cree que la solución sólo puede ser integral. "Mientras yo no ilumine correctamente, no pode árboles correctamente, siga dando permisos, todo se lo vamos a colgar al elemento de seguridad pública".

EL INFORMADOR / IVÁN GONZÁLEZ