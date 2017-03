El CUCEI impulsará difusión y conciencia contra acoso a mujeres

La rectora del centro, Ruth Padilla, admite que muchas personas consideran la práctica ‘normal’

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAR/2017).- El reciente "buitreo" dentro del CUCEI denunciado la semana pasada en redes sociales no es una conducta cotidiana en ese centro universitario, ni debe propiciar que se satanice a sus estudiantes, pero tampoco es algo desconocido para las autoridades de la Universidad de Guadalajara (UDG), de acuerdo con la rectora de ese campus, Ruth Padilla Muñoz, quien insistió en que su rectoría tomará medidas en torno a este tema.



"Desgraciadamente", admite la rectora Padilla a pregunta expresa, "muchas personas lo consideran normal, incluso muchas mujeres, y estamos trabajando para hacer conciencia de que no es así, que no es algo natural".



El "buitreo" es una práctica en la cual varias personas gritan y silban a mujeres que caminan por andadores y pasillos del campus, tanto si van solas como en grupo. La rectora del CUCEI admitió que sigue ocurriendo, pero subrayó que es menos común que en años anteriores, y que el centro universitario lo combate desde hace años.



No obstante, la funcionaria sí subrayó que uno de los objetivos es que no sea considerado una práctica "normal": "Es cierto que hay personas que no creen que sea algo agresivo, pero también hay otras que sí lo ven así. Desafortunadamente, las opiniones están muy divididas".



Padilla Muñoz admitió las observaciones de estudiantes del CUCEI que, en redes sociales, han planteado que hay otros temas de urgencia dentro del centro universitario, como la atención a servicios e infraestructura. Contestó que han trabajado en varios de esos temas; "evidentemente es un proceso paulatino e iremos notando las mejoras poco a poco".



Pero la rectora también subrayó que denunciar esos problemas no reduce importancia al de acoso: "No quiere decir que dejemos de lado una conducta de hostigamiento de tipo sexual hacia el género femenino".



"Lo que tenemos que hacer son dos cuestiones, y la primera es educación: hacer conciencia de que esta conducta es inapropiada, aunque muchos la consideren normal", planteó Padilla Muñoz.



La segunda acción será revisar la normativa universitaria, como los reglamentos internos del CUCEI, que prevén posibles sanciones a quienes incurran en prácticas como el "buitreo".



En cuanto a la primera, la rectora del CUCEI anticipó una conferencia abierta a toda la comunidad del centro, el jueves 9 de marzo a las 10:00 horas, en el Auditorio Antonio Rodríguez del campus, además de actividades como volanteo.



Al tiempo, dijo que también buscarán trabajar junto con las sociedades de alumnos en actividades de difusión para "hacer conciencia de que estas situaciones no deben repetirse".



Admitió que esta tarea es urgente dado que, en contraste con lo que ocurre en los demás centros universitarios, el CUCEI tiene una población de mayoría masculina, alrededor de 70%, contra 30% de estudiantes mujeres.



La rectora subrayó, al mismo tiempo, que las autoridades del CUCEI están trabajando con autoridades municipales y con los estudiantes, a través de talleres, para prevenir problemas de seguridad pública en los alrededores del campus, ubicado en Bulevar Marcelino García Barragán y junto a otras instalaciones educativas que suman unos 30 mil estudiantes por día.