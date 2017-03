La UdeG se reunirá con gobiernos municipales por agenda de seguridad

El rector Tonatiuh Bravo considera importante que autoridades conozcan el problema

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAR/2017).- A partir de los diferentes robos que ha sufrido la Universidad de Guadalajara en diferentes campus, el rector general, Tonatiuh Bravo Padilla, y el secretario general de gobierno del Estado, Roberto López Lara, mantuvieron una conversación telefónica en donde acordaron unir esfuerzos para garantizar la seguridad.



"En virtud de que estamos presentes en 109 municipios del Estado, pues consideramos importante que los 109 presidentes municipales conozcan el problema y nos podamos anticipar, para que no vaya a ocurrir. Por eso hoy le pedí, al secretario general de gobierno, una convocatoria para una reunión con todos ellos".



Con respecto a lo que ha dicho el secretario general sobre que no hay crimen organizado detrás de estos ataques, Bravo Padilla resaltó que no caerán en definiciones y que basados en la Ley fue como la UdeG aseguró tal situación.



El pasado viernes, la Máxima Casa de Estudios reportó que se han suscitado distintos atracos en los planteles del Centro Universitario de los Valles (CUValles), el Centro Universitario de Los Altos (CUAltos), Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), las preparatorias regionales de Santa Anita y de la Barca, así como las preparatorias metropolitanas 7 y 10.



Concientizarán a alumnos de CUCEI para evitar acoso



Luego de que en redes sociales se hiciera viral un video en donde estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) son acosadas por alumnos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG) aseguró que concientizarán a los alumnos en el respeto hacia las mujeres.



"Se ha dispuesto que se hable con todos los alumnos de CUCEI para que sepan que, tanto la Ley Orgánica, como el Estatuto General, establecen que no debe haber ningún tipo de acoso o de hostigamiento hacia ningún miembro de la comunidad. Yo haría un llamado a la comunidad universitaria en su conjunto a que respetemos los derechos de las mujeres".



Además, señaló que se está realizando un reglamento, específico, para sancionar a los que lleven a cabo este tipo de prácticas, las cuales sí se aplican basados en la Ley Orgánica de la Universidad.



