Piden a rectora del CUCEI mejorar servicios antes que atender denuncias

Usuarios de Facebook critican la ‘velocidad’ de la rectora para responder ante los casos de acoso

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAR/2017).- Usuarios de Facebook criticaron a la rectora del CUCEI luego de su invitación a discutir el acoso contra mujeres dentro del campus, con réplicas como su "velocidad" para responder a esta acusación pero no para hacer mejoras en el centro universitario.



La rectora Ruth Padilla Muñoz emitió un comunicado para hacerse eco de un video en el que, supuestamente, se documenta un "buitreo", es decir, un momento de gritos y silbidos contra mujeres que caminan dentro del campus.



La funcionaria ofreció trabajar "para propiciar la plena conciencia del problema y terminar con cualquier manifestación de acoso y hostigamiento contra las mujeres", y replicó su mensaje en su cuenta de Facebook.



Allí mismo, sin embargo, numerosos usuarios desestimaron la denuncia de acoso y criticaron a quienes la hicieron, con argumentos como que es más importante tener servicios de calidad en el campus o atender denuncias de asaltos que "ser políticamente correcto", o, en repetidas ocasiones, que las quejosas no son estudiantes del CUCEI, sino del CUCSH o del Iteso.



Papel en los baños



Al mensaje siguieron varias discusiones con quienes defienden la pertinencia de la denuncia. En una, por ejemplo, un usuario le pide a la rectora dar prioridad a servicios en el campus: "No hay papel en los baños, los lavabos del x están dañados y con suerte uno encuentra los baños limpios. Considero que es más importante la salud de los alumnos a ser políticamente correcto".



Otro plantea: "Pero los planes de estudio ¿cuándo los mejoran? Y la falta de cupos en ciertas materias, y el wifi funcionando en todo el centro universitario y la mala burocracia de los administrativos para cualquier trámite... hay cosas más importantes que el desorden que vinieron a hacer unas niñas que ni siquiera pertenecen a CUCEI".



Igualmente abundan las protestas de quienes dicen que las quejosas "interrumpieron mis clases, no me dejaban escuchar nada en el edificio Q con su megáfono", o quienes les recomiendan que vayan a protestar a sitios públicos.



También son comunes los comentarios de quienes afirman que el "buitreo" "nunca ha pasado a mayores". "Incluso antes era peor", dice un usuario que lamenta que esta acusación a la que llama "feminazi", en realidad, "manchan el prestigio de la escuela".



En ese mismo tono, otra usuaria sugiere hacer "una encuesta a las chicas que somos de Cucei, para que realmente se den cuenta que prácticamente nadie se siente acosada por el llamado buitreo, ya que lo único que provocaron estás chavas es mala fama para el centro universitario cuando ni siquiera pertenecen a él".



Sí hay acoso, aseguran



Al mismo tiempo, en medio de esos comentarios, algunas personas reclaman respeto a la denuncia y conciencia sobre su importancia. Una usuaria contesta a uno de los molestos con la manifestación: "Tienes razón, es más importante que tengas papel de baño antes de que se respete a tus compañeras del Centro Universitario".



Otro usuario pide no naturalizar una práctica que algunos defienden como tradición: "Hace poco más de un año acompañaba a personas que estudiaban ahí, que por cierto temían pasar por ciertos edificios porque era imposible caminar por ahí sin ser acosada. Algunas prefieren no ir a ciertas entradas, y darle la vuelta por fuera al CUCEI, para entrar por otro lado, debido a esto (...) Apoyen la instauración en el CUCEI de protocolos de género, como se hace en muchas universidades en México".



Una usuaria más asegura que algunas de las quejosas fueron amenazadas por quienes participaron en el "buitreo" con que las violarían. Ante las quejas de otro usuario que le pregunta a la autora: "¿Alguna vez usted ha ido a CUCEI? ¿Alguien la ha acosado cuando va?", más usuarios se suman a la discusión con ideas como: "Yo estudio en Cucei, el acoso existe, soy hombre y soy capaz de observarlo".