Ofertan productos de la canasta básica a bajo costo en Tonalá

La CNC inaugura la súper Tortillería-Lechería con productos a precios bajos en Zalatitán

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAR/2017).- Las amas de casa de Tonalá, se convirtieron en expertas para estirar "el gasto", luego de los costos que algunos productos de la canasta básica incrementaron este año, con el gasolinazo y la variación en el precio del dólar.



Las madres de familia, que este lunes acudieron a la inauguración de la Súper Tortillería-Lechería a precios bajos en Zalatitán, consideraron que "el dinero ya no alcanza" para lo que se solía consumir.



Isela Chávez, madre de familia y vecina de la zona desde hace 15 años, aseguró que tan sólo en la compra de un kilo de tortilla y un litro de leche pueden irse hasta 30 pesos diarios.



"La verdad es que ya no hay forma de que el dinero alcance. Hay veces que no alcanza para nada. A la semana se me van 500 pesos y no compro lo mismo de antes", relató.



El establecimiento, que este lunes se puso a disposición de 220 familias de Tonalá por parte de la Confederación Nacional Campesina (CNC), ofrecerá leche, tortillas y frijoles a un costo 30 por ciento menos del ofertado en otras tiendas.



Roberto de Alba Macías, secretario de Comercialización del Comité Ejecutivo de la CNC, informó que esta es la primer tienda de 100 que se instalarán en cinco estados de todo el país.



Añadió que en el Estado se instalarán 20 centros de distribución a bajo costo, en donde la leche ultra pasteurizada disminuirá su precio de 16 a 10 pesos con 90 centavos, el kilo de tortilla también costará 10 pesos y los productos lácteos siete pesos.



"Lo que hicimos fue quitar a los intermediarios, quitándole el tetra pack caro, las cajas innecesarios y trasladando todos esos beneficios a la gente. Operamos en una cadena corta entre productores, industria y distribuidores", señaló.



Asimismo, se emplearán a alrededor de dos mil 400 mujeres en México para que atiendan los centros de distribución a bajo costo. De Alba Macías indicó que el sueldo de las beneficiarias se calculará de acuerdo a las ganancias obtenidas por cada uno de los productos.



Los participantes podrán ser madres solteras, jóvenes sin trabajo, personas con discapacidad o de la tercera edad. En el caso de Jalisco, se dará empleo a 240 mujeres.



En la Zona Metropolitana de Guadalajara, la segunda Súper Tortillería-lechería se instalará en el municipio de Zapopan. Posteriormente, la red se extenderá a Tlajomulco y Guadalajara.



EL DATO



Las centros de distribución a bajo costo serán abastecidos por tres mil 500 productores afiliados a la CNC



Antes de abril, la CNC instalará 100 Súper Tortillerías- lecherías en México. En Jalisco serán 20.



Operarán de 5:00 a 16:30 horas.



El costo de instalación de cada uno es de 12 mil pesos.



EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ