Inicia MC campaña para combatir abusos de aerolíneas

Buscan que usuarios conozcan las instancias para presentar sus quejas y defender sus derechos

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAR/2017).- Para combatir los abusos de las aerolíneas de México en contra de pasajeros, diputados federales de Movimiento Ciudadano por Jalisco presentaron en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara la campaña 'Mándalos a volar'.



El coordinador de la bancada de MC, Clemente Castañeda comentó que a través de esta campaña, los usuarios podrán conocer las instancias y páginas de internet disponibles para presentar sus quejas y defender sus derechos, así como las modificaciones propuestas por los legisladores para que se penalice cualquier abuso, como son la pérdida de equipaje, cancelación de vuelos o incluso demoras que presenten las aerolíneas.



"Todo esto, perjudica al final del día al usuario y lo que busca esta iniciativa, es proteger y ampliar los derechos de los usuarios de las líneas aéreas".



Castañeda comentó que la iniciativa se encuentra en análisis, y esperan que se dictamine dentro de los próximos 15 días o un mes.



Por su parte, el diputado Jonadab Martínez, quien es secretario de la Comisión de Transportes en el Congreso de la Unión comentó que no existe un catálogo de derechos, lo que se podría lograr a través de esta iniciativa.



La propuesta contempla que las sanciones por demoras después de tres horas, el usuario tenga derecho a alimento; en las demoras después de cinco horas tengan decisión de cancelar con el rembolso al cien por ciento, además de viáticos; recibir reembolso si no se utiliza equipaje; que el cambio de nombre de usuario antes de 48 horas no tenga costo, entre otras.



La diputada Mirza Flores informó que al año se presentan 2 mil quejas ante la Procuraduría de Defensa del Consumidor (Profeco), sin embargo, destacó que no es el reflejo de las inconformidades y verdaderas afectaciones a los usuarios.



Recordó que los pasajeros pueden presentar sus quejas en línea, en el portal concilianet.profeco.gob.mx, "queremos presentar toda una plataforma que involucre a Profeco, Ley de Aviación y aeropuertos".



EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ