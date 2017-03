Por no abrir locales, Guadalajara quitará 54 concesiones del Corona

En su mayoría pertenecen a los giros de venta de ropa, mochilas, productos naturistas y manualidades

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAR/2017).- El Ayuntamiento de Guadalajara inició el procedimiento para revocar la concesión de 54 locales del Mercado Corona debido a que esos espacios nunca fueron utilizados por los comerciantes, informó Xavier Herrera, administrador del recinto. “Estos locales nunca abrieron, ni trabajaron desde que se puso en marcha la actividad comercial del Mercado Corona hace un año”.

El administrador agregó que se hizo una revisión este año “para ver si a partir de esta anualidad ya habían empezado a trabajar y no fue así”.

Se trata de cinco locales de la planta baja, 29 de primer nivel y 20 del segundo nivel; en su mayoría pertenecen a los giros de venta de ropa, mochilas, productos naturistas y manualidades.

Herrera señaló que desconocen la razón por la que nunca fueron utilizados por los locatarios, pues tampoco se logró contactar a todos. “No he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos. Se les ha buscado en los contactos que dejaron en la Dirección de Mercados y en la administración del Corona, pero no los hemos localizado. No sabemos por qué nunca se presentaron siquiera a abrir uno o dos días. Simplemente están cerrados y no se puede localizar a los titulares”.

El Artículo 24 del Reglamento del edificio General Ramón Corona establece como causa de revocación de la concesión del local no explotar el espacio en más de 15 días sin justificación alguna. El mercado se inauguró el 6 de marzo de 2016, es decir que este plazo ya se cumplió al menos 24 veces.

Xavier Herrera explicó que revocar la concesión tiene como objetivo otorgar los locales a personas que sí los exploten y que los demás locatarios se integren a la actividad comercial en 100%, pues se ha detectado que al menos 60 espacios abren de forma intermitente.

“Lo que nosotros queremos es mover tapetes y provocar que el Mercado funcione al 100 con todos los locales, las cortinas abiertas al público y que tenga mejor vida en su interior”, aseguró el funcionario municipal.