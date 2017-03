Esperan que en una semana conductores se habitúen a cierre de Ávila Camacho

Siteur ha entregado 45 mil volantes informativos, instalado 27 lonas y 60 pendones con señalamientos de rutas alternas

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAR/2017).- En siete días la gente podría habituarse a transitar por las rutas alternas al cierre vial del tramo de Ávila Camacho, entre Circunvalación y Mar Egeo, consideró Ebodio Ruvalcaba, gerente de Proyectos de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero.

En un recorrido ayer, primer día del cierre vial que durará siete meses, en la zona pudo observarse a personal del Sistema de Tren Eléctrico Urbano orientando a los conductores.

Ruvalcaba detalló que han entregado 45 mil volantes informativos, instalado 27 lonas y 60 pendones con señalamientos de rutas alternas. Recalcó que han estado cubriendo el entorno del cierre y seguirán informando el día a día. “Las 33 personas reunidas están en puntos como Mar Egeo, Mar Caspio, Salto de Agua, Circunvalación, Calle A3, también hemos tenido apoyo para mover a los automóviles que no respetan las zonas prohibidas”.

Carlos Ponce, vecino de unos condominios sobre Ávila Camacho, entre Mar Egeo y Circunvalación, señaló que con ellos no hubo socialización directa y se enteraron por Facebook. “No sabemos qué va a pasar con los servicios, al pedir el gas o la basura. Fui a preguntar y un muchacho me pidió mi teléfono para que nos llamaran, pero aún no nos han dicho nada”.

Ramiro Salgado, empleado de un negocio de alimentos, dijo que a ellos sí les avisaron y les repartieron volantes.