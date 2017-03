Alistan curso obligatorio de 70 horas para licencia de motociclista

Ante los incrementos de este parque vehicular y los accidentes, pretenden reducir las muertes y lesiones con una norma técnica

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAR/2017).- Juan Francisco Benavides cuenta que cuando acudió a una tienda de la metrópoli para comprar la motocicleta que ahora le ayuda a llegar más temprano a su trabajo no tenía ningún conocimiento sobre cómo manejarla.

“La saqué en abonos y con la promesa de que me iban a dar unas pequeñas lecciones. El señor que me la vendió ni siquiera sabía manejar. Lo que quería era vender. Me la tuve que traer como pude. Del Centro de Zapopan a mi casa (en Villas de Guadalupe) se me apagó como 50 veces. En una de esas ya estaba en Periférico (Norte)”.

Juan Francisco dice que durante sus recorridos ha sido testigo de accidentes: unos provocados por los motociclistas que se meten entre los automóviles para ahorrar tiempo, y otros causados por los automovilistas que no respetan a los conductores de estos vehículos. Él, en cambio, prefiere circular con precaución.

“Yo, como soy miedoso, trato de irme como si anduviera en un carro normal. Pero me he fijado que muchos choferes son muy inconscientes y a veces te presionan, no te toman mucho en cuenta”.

Con el objetivo de reducir los accidentes en motocicleta y las muertes que provocan estos percances, la Secretaría de Movilidad (Semov) obligará a los motociclistas a que tomen un curso que tendrá una duración de 70 horas y a través del cual los participantes aprenderán cuáles son los puntos ciegos de este tipo de transporte, las ventajas de usar equipo de protección y el tipo de medidas que deben tomar durante las lluvias o cuando transitan por terrenos de asfalto o brechas, entre otros aspectos.

El director de Seguridad Vial de la Semov, Francisco Poe Morales, afirmó que la dependencia estatal se reune una vez al mes con las empresas vendedoras de motocicletas en la Entidad para elaborar una norma técnica que determine que sólo los que tomen esta capacitación podrán obtener una licencia de conducir. El documentó estará listo en abril.

“Estamos tratando de que las empresas se pongan más responsables. Ellos están buscando la manera de vender una moto siempre y cuando te vayas a tomar un curso”.

Resaltó que, tras el aumento en el precio de las gasolinas, en la Semov esperan que se incrementen los viajes en motocicleta, sobre todo por parte de los jóvenes. “Van a querer ir a la escuela, al trabajo y de esparcimiento en moto. Estamos preparándonos para ese tema porque, cuando menos lo pensemos, no va a ser lo mismo que con los vehículos, en donde estamos rebasados”.

En enero pasado, la Secretaría de Movilidad (Semov) registró en la metrópoli mil 200 accidentes. De estos, en 199 participaron motocicletas y murieron 10 motociclistas. En contraste, en 2016 hubo tres mil 219 de estos percances en los que fallecieron 51 conductores de estos vehículos.

Poe Morales reconoció que el número de motocicletas en la Entidad es alto. Sin embargo, aseguró que la intención de la dependencia es que, junto con el incremento en el uso de las bicicletas y la mejora en el transporte público, las motocicletas ayuden a reducir el aumento de los automóviles particulares.

“Queremos que se incremente la motocicleta, pero queremos darle su espacio seguro. Es un vehículo dinámico, que tiene muchas bondades, donde te puede pasar desde atrás hasta adelante, nada más que se requiere más seguridad que en cualquier otro”.

NUMERALIA

18,357 accidentes viales en moto registró la Semov de 2012 a enero de 2017 en la metrópoli.

203 motociclistas murieron en estos percances entre 2012 y enero de 2017.

5,902 motociclistas resultaron heridos en estos accidentes.

16,873 sanciones impuso la Semov en 2016 a los motociclistas por no usar equipo de protección.

195,513 motocicletas contó la Semov en la metrópoli hasta el 31 de diciembre de 2016.

83,788 motocicletas registró el Inegi en el Municipio de Guadalajara en su conteo más reciente.

Jalisco, por arriba del promedio nacional

En enero pasado, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) registró la venta de 11 mil 308 vehículos en Jalisco. Esta cantidad superó a la alcanzada en el mismo mes de 2016, cuando se comercializaron nueve mil 407 autos en el Estado.

El director de la AMDA, Guillermo Rosales, explicó que mientras el crecimiento a nivel nacional fue de 3% durante el arranque de este año, en la Entidad fue de 20.2 por ciento.

En 2016 se vendieron 143 mil 556 coches en Jalisco, 32% más que en 2015. En contraste, a nivel nacional el aumento fue de 18.6 por ciento.

Sin embargo, Rosales reconoció que será difícil mantener este ritmo y señaló que en 2017, estiman niveles de crecimiento de entre 3% y 6% a nivel nacional, y entre 15% y 20% en Jalisco.

Resaltó que la disminución prevista se debe a la reducción de la actividad económica en México, al nivel de incertidumbre que se ha introducido entre los consumidores por las complicaciones de las relaciones entre México y Estados Unidos, y al “ruido politico” que está presente en el país.

Refirió que si bien el incremento en el precio de las gasolinas generó inconformidad entre los mexicanos, también provocó que los compradores de autos pusieran más atención en el rendimiento del combustible.

“El rendimiento de combustible pasa a ser un factor que tiene una mayor ponderación a la hora de decidir por parte del consumidor versus el precio final del vehículo”.

Destacó que el incremento en la adquisición de coches a partir de 2014 se produjo por el aumento de los empleos a nivel nacional, particularmente en las regiones del Bajío, Occidente y Norte del país, por la competencia “extrema” entre los fabricantes y distribuidores de vehículos, y por las mejoras en los financiamientos aportados por las instituciones financieras, los bancos y otros órganos especializadas.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (Sepaf), hasta el 31 de enero de 2017 se registraron dos millones 34 mil 689 autos de particulares en Jalisco. En 2007, había un millón 293 mil 716.

SABER MÁS

Municipios con más motos

Según el último registro de vehículos de motor en circulación, elaborado por el Inegi, los municipios fuera de la metrópoli que más motocicletas tienen son Puerto Vallarta (13 mil 909), Tepatitlán de Morelos (10 mil 941), Ocotlán (nueve mil 494), San Juan de los Lagos (ocho mil 513) y Zapotlán el Grande (seis mil 828).

CIFRAS

Padrón vehicular en Jalisco

Año Total* 2007 2’282,938 2008 2’435,839 2009 2’525,646 2010 2’619,332 2011 2’729,896 2012 2’841,996 2013 2’970,745 2014 3’133,967 2015 3’282,084 2016 3’458,697 2017** 3’482,390

FUENTE: Secretaría de Planeación, Administrador y Finanzas.

*Hasta el 31 de enero.

**Incluye autos, camionetas, ómnibus, minibús, remolques, motos y otros que brindan servicios particulares y públicos.

PADRÓN POR CATEGORÍA

Año Autos Camionetas Ómnibus Minibús Remolques Motos 2007 1’293,716 826,813 2,394 1,329 23,191 113,262 2008 1’388,404 864,612 2,434 1,401 25,944 130,671 2009 1’443,490 882,025 2,411 1,436 29,174 144,557 2010 1’501,443 896,936 2,380 1,460 32,194 161,868 2011 1’567,744 914,573 2,326 1,514 35,335 178,805 2012 1’636,750 926,218 2,348 1,600 37,710 213,724 2013 1’716,717 940,284 2,360 1,669 40,310 245,336 2014 1’814,106 962,129 2,446 1,764 42,614 286,484 2015 1’905,636 973,439 2,508 1,917 45,249 328,230 2016 2’019,998 989,234 2,499 2,016 47,607 372,001 2017* 2’034,689 991,359 2,506 2,019 47,778 378,697

FUENTE: Sepaf.

* Hasta el 31 de enero.

“Uno cree que no le va a ocurrir”

La madrugada del pasado 20 de diciembre un auto golpeó a Javier Aguayo, quien, después de concluir su jornada laboral en el Centro de Guadalajara circulaba en su motocicleta por Felipe Ángeles.

Javier se fracturó una pierna, perdió tres dedos y se volvió hipertenso. El carro lo embistió y luego, al frenar, lo arrojó al suelo. Dice que los daños por el “latigazo” que dio en el pavimento no fueron peores porque traía casco.

Recuerda que hace 10 años, cuando se convirtió en motociclista, sus familiares le dijeron que ese tipo de vehículo no era una buena opción, pero él pensó lo contrario: “Uno cree que no le va a ocurrir ningún accidente. En los 10 años que fui motociclista no tuve ninguna caída”.

Tras el accidente, decidió cambiar de medio de transporte. Cuando se recupere utilizará más el transporte público y compartirá su único automóvil con su esposa para llegar al Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) y al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), donde actualmente estudia.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, una persona que conduce una motocicleta en México tiene seis veces más riesgo de sufrir lesiones graves que un automovilista. El riesgo de morir es tres veces mayor.

Usar casco disminuye hasta 39% la probabilidad de muerte en accidentes y 72% el riesgo y la gravedad de los traumatismos craneales.

En tres meses experimenta con carro, moto y camión

En diciembre pasado, Néstor Martínez invertía 300 pesos a la semana en combustible para su Tsuru. Sin embargo, luego del incremento en el precio de las gasolinas, en enero pasado su gasto aumentó a 400 pesos.

No estaba dispuesto a desembolsar más dinero. Cambió su domicilio a uno más cercano a su negocio, ubicado en el Oriente de la ciudad, en donde fabrica artículos de fibra de vidrio. También compró una motocicleta que estaba en mal estado. Este vehículo le costó dos mil pesos y con cuatro mil más lo mejoró.

Néstor cuenta que con 100 pesos al mes la moto le permitió hacer recorridos cortos, de unos cinco kilómetros al día. Sin embargo, durante cada trayecto los automovilistas no lo respetaban, a pesar de que circulaba correctamente, por el centro del carril y con equipo de protección, a través de las avenidas Río Nilo, Revolución o Lázaro Cárdenas.

“Por más que uno quiere usar el carril central, los camioneros y los que transitan no te respetan. Es muy peligroso, aunque lleves casco y todo. Es mucho el riesgo que implica”.

Debido a la inseguridad que sentía al manejar su motocicleta, decidió venderla a finales de febrero. Actualmente se traslada en dos rutas del transporte público. Néstor explica que no le importa que incrementen el costo del pasaje, siempre y cuando los camiones especifiquen una hora de paso y la cumplan.

“El camión, mientras no tengas prisa, te funciona muy bien, pero si tienes una cita es muy trabajoso llegar”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Urge una estrategia radical en la ciudad

Alejandro Mendo (investigador del ITESO)

Alejandro Mendo advierte que si el Gobierno de Jalisco no aplica una estrategia “radical” que provoque una reducción de los recorridos en autos particulares, la metrópoli podría enfrentar problemas similares a los que tiene la Ciudad de México, que de acuerdo con el índice de Tráfico TomTom, es la urbe más afectada, a nivel mundial, por el exceso de tránsito vehicular.

Resalta que las líneas del Metro y las del Metrobús no lograron que los habitantes de la capital del país dejaran de apostar por los coches, a pesar de que su uso implica gastar más dinero en combustible, perder más tiempo en congestiones viales y exponerse a accidentes y actos delictivos.

El académico explica que el aumento de los coches, a la par del fortalecimiento de otros tipos de traslado (en bicicleta y motocicleta), se debe también a que en la Entidad todavía no existe una modalidad de transporte urbano colectivo de calidad.

“El sistema de transporte urbano colectivo es deficiente y no se le ha apostado. En la mayoría de los casos no son opciones de entidades públicas, sino concesiones a particulares”.

PIERDEN MÁS DE 33 HORAS EN ATORONES AL AÑO

Los automovilistas tapatíos pasan aproximadamente 33.4 horas atrapados en congestiones viales cada año, durante las horas pico y en días laborales.

Este dato, dado a conocer por un estudio de la firma Inrix, indica que Guadalajara supera la media nacional, de 28 horas, y es la segunda ciudad del país donde los conductores desperdician más tiempo en el tráfico.

El primer lugar nacional es la Ciudad de México, donde las personas invierten 61.5 horas al año en este tipo de eventos.

La construcción de la Línea 3 del Tren Ligero es uno de los factores que afectó los traslados de los tapatíos, pues los trabajos obligaron al cierre de calles y avenidas.

Para determinar las horas perdidas en las congestiones viales que se originan en las horas pico, Inrix combinó datos de GPS en tiempo real, el flujo de tráfico e información como accidentes, construcciones, eventos deportivos, el clima y horarios escolares.

Mediante un algoritmo, calculó la velocidad por segundo del viaje de un vehículo para determinar la existencia de una congestión.

El estudio se realizó en 2016 en mil 64 ciudades de 38 países alrededor del mundo con 300 millones de vehículos, dispositivos conectados y con una cobertura de ocho millones de kilómetros. En México se tomaron mediciones en 40 ciudades.

LAS PEORES

A nivel mundial, las ciudades con la vialidad más complicada son:

Ciudad Tiempo perdido en atorones al año Los Ángeles (Estados Unidos) 104 horas Moscú (Rusia) 91.4 horas Nueva York (Estados Unidos) 89.4 horas San Francisco (Estados Unidos) 82.6 horas Bogotá (Colombia) 79.8 horas … Ciudad de México (México) 61.5 horas Guadalajara (México) 33.4 horas

