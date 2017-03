Cuestionan reducción de feminicidios en 2016

Afirma que hubo descenso, pero en la capacidad para investigar por parte de las corporaciones

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAR/2017).- Mientras la Fiscalía General del Estado registró una baja en el número de feminicidios ocurridos en 2016, cuando hubo 48, en comparación con los 65 que se contaron en 2015 —casi una tercera parte menos—, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) discordó con las cifras oficiales al sugerir que han sido manipuladas, expresó Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité en Jalisco.

“Claro que hay una reducción pero de su capacidad para investigar, de eso hay una reducción. Eso me parece hasta perverso y manipulador, las cifras como las están manejando porque la gente que no sabe puede entender que hubo una política exitosa de prevención del delito y que con eso se logró disminuir. Eso no es cierto, no hay disminución de mujeres asesinadas”.

En el discurso del Ejecutivo esta reducción se atribuyó al lanzamiento de la Alerta de Violencia contra las Mujeres, el 8 de febrero de 2016, según declaró el gobernador, Aristóteles Sandoval, el 21 de junio de 2016, cuando comparó cifras con 2015 que arrojaban para ese entonces 16 casos menos.

Sin embargo, al final del año la cifra de asesinatos de mujeres en general no varió, pues en 2015 hubo 141 muertes de las que 65 fueron catalogadas como feminicidios; y en 2016 se contaron 132 víctimas de las que sólo 48 se clasificaron como feminicidios. Es decir, la reducción obedeció sobre todo a la tipificación del delito.

“Nosotros, de acuerdo a las cifras que tenemos, es que en más de 80% de los casos de asesinatos de mujeres son feminicidios, ellos lo están haciendo a la inversa, 20%, esto nosotros ya se los hemos hecho saber de diversas maneras, aquí lo único que hace falta es voluntad política para que hagan bien las cosas”.

Atribuyó la reducción en los feminicidios a un intento de invisibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres en Jalisco cuando la realidad es otra, pues los asesinatos se mantienen.

La manipulación en la tipificación como estrategia para hacer creer que la Alerta de Violencia funciona es benéfica incluso para los criminales pues las condenas que reciben carecen del agravante.