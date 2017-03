Quiere formar un ejército de 'hombres árbol'

Óscar Alfredo Hernández impulsa un proyecto para fomentar el cuidado al medio ambiente

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAR/2017).- “Tienen que cavar el hoyo así y no olvidar quitarle la bolsa para que crezca más fuerte”, explica Óscar Alfredo Hernández, mejor conocido como “Señor Árbol”, a estudiantes de la primaria Benito Juárez. Los niños replicaron lo aprendido y plantaron seis ejemplares frente a su escuela.

“Estos niños tuvieron la enseñanza. Quizá una veintena de ellos lo recuerde como a mí me pasó a los seis, siete años, cuando mi madre me enseñó a plantar árboles. El beneficio que dejan no se puede comprar”, señala Óscar Hernández tras este evento, el primero que anunció en su fan page de Facebook “Señor Árbol Jalisco”.

Óscar cuenta que Juan Gutiérrez Puentes, otro activista ambiental, le propuso crear la página para difundir su actividad e impulsar un proyecto que tiene como finalidad desarrollar a “señores árbol” en todos los municipios del Estado.

“Quiero crear un ejército, que nuestras armas sean la pala, el azadón. Estas muestras de cariño y reconocimiento me han dado fuerza para seguir con mayor ahínco en beneficio de la humanidad”.

El “Señor Árbol”, quien tiene el registro de 666 ejemplares plantados desde 2013 (en total ha sembrado más de tres mil árboles durante los últimos 12 años), lleva también la cuenta de dos mil 687 lugares que fumigó, con su propio dinero, en ese mismo periodo.

“Poco a poco se va sumando gente. Mi deseo es que de su propia iniciativa cuiden los árboles”.