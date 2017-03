Analizan incluir cirugía bariátrica en Seguro Popular

Con esto, la persona con obesidad mórbida puede tener una mejor calidad de vida

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAR/2017).- Como parte de la estrategia nacional contra la obesidad y el sobrepeso, y dado el incremento de personas que padecen obesidad mórbida, el Seguro Popular se encuentra en análisis para incluir la cirugía bariátrica en su catálogo de atenciones.

Con esta cirugía, la persona con obesidad mórbida puede mejorar las enfermedades crónicas que padece, o bien, prevenirlas y tener una mejor calidad de vida.

De acuerdo con el titular del Seguro Popular en Jalisco, Celso Montiel Hernández, de aprobar esta nueva cobertura, vendría en los anexos del programa para 2017.

“El Seguro Popular sí da cobertura alrededor de la cirugía, como diagnósticos, tratamientos, tratamientos post quirúrgicos, médicos... pero la cirugía como tal todavía no”.

Si llega a ser aprobada, esta podría hacerse en hospitales con los cuales el Seguro Popular tiene convenios o encontrar una alternativa, pues estos procedimientos quirúrgicos son muy costosos.

Sin embargo, reconoce que a comparación de otras cirugías, la bariátrica no se hace de manera tan común, pues se requiere que el paciente cumpla con ciertos criterios específicos para ser candidato.

Actualmente, Guadalajara es una referencia en México para la realización de este procedimiento quirúrgico que frena la obesidad mórbida. Existe una gran demanda y lista de espera en instituciones del sector público donde se realiza estas cirugías.

No obstante, para quienes no tienen seguridad social o no tienen recursos económicos, una cirugía es sólo un sueño, ya que puede costar desde 55 mil hasta 200 mil pesos. Es por eso que incluirla en el Seguro Popular ha sido tema de análisis.

Por otro lado, el Seguro Popular también agregó el diagnóstico y tratamiento del dengue clásico, del virus chikungunya y el virus del zika, todos transmitidos por un zancudo denominado Aedes Aegypti.

En este rubro, el paciente podrá acceder a la atención de urgencias, de terapia intensiva y de hospitalización.