Estrategias por municipio para combatir la violencia de género

Cada uno maneja de forma distinta la problemática de seguridad con diversas ideas

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAR/2017).- El 8 de febrero de 2016 se emitió la Alerta de Violencia en contra de las Mujeres que involucró a los ocho municipios con mayor incidencia de agresiones. A un año de distancia, cada uno de ellos realiza esfuerzos, pero no existe una estrategia unificada.

El Ejecutivo estatal señaló que ellos han cumplido con la alerta al impulsar el Protocolo Alba y la unidad de reacción de búsqueda inmediata de niñas y mujeres desaparecidas.

ZAPOPAN

Apuestan por instalación de luminarias

Con la premisa de que un espacio bien iluminado se traduce en mayor seguridad para las mujeres, Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan, aseguró que en su administración se han instalado 10 mil luminarias led en puntos estratégicos: “Seguimos al pie las recomendaciones del Instituto Estatal de las Mujeres que nos ayudarán a evitar la violencia de género. La primera de ellas (y creo yo más importante) fue la instalación de luminarias con tecnología led en colonias donde teníamos mayor índice delictivo en contra de mujeres”.

Resaltó que se deben rescatar los espacios públicos, por ejemplo el Centro Cultural de la Colonia Constitución, con el cual asegura se lograron reducir los delitos en la zona entre 12 y 15%: “Es decir, en la medida en que existan políticas públicas en apoyo a la cultura, educación y deporte, y que haya mayor afluencia de personas, que se mejoren los espacios públicos, vamos a contribuir y reducir los índices de inseguridad”.

El municipio también apostó por tener un cuerpo de seguridad especializado en la atención de mujeres víctimas de violencia, esto gracias a distintos talleres impartidos en la Comisaría de Seguridad Pública.

LA FRASE

"El alumbrado público y, sobre todo, el de mayor calidad, como son las tecnologías led, inciden, directamente, en torno a la seguridad en la ciudad".

Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan

GUADALAJARA

Creatividad para ejercer el presupuesto

Guadalajara dio a conocer recientemente sus avances en la Alerta de Violencia contra las Mujeres. Se informó la instalación de 40 mil luminarias led en zonas específicas, se incrementó el patrullaje y se creó un artículo transitorio en la Ley de Egresos 2017 para que las dependencias ejecuten acciones en contra de la violencia de género, con el mismo presupuesto asignado.

“Es una invitación a la creatividad de las distintas áreas operativas que tienen responsabilidades (…) que ejerzan su presupuesto tomando en cuenta que hay una alerta”, comentó la regidora de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, Guadalupe Morfín Otero.

Además, se trabaja en dos convenios: uno con el Centro de Justicia para las Mujeres de Jalisco, para crear un formato que acorte tiempos de atención; y otro con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), para capacitar nuevos peritos.

También mencionó que se desarrolla un mapa de colores “que sirve para georreferenciar los sitios donde se pone en riesgo la vida e integridad de las mujeres”. A partir de ahí se destinará mayor patrullaje y servicios públicos municipales.

LA FRASE

"Queremos que exista el aprendizaje en todas las coordinaciones y se pregunten, antes de ejercer cada peso, cómo afecta a hombres y a mujeres, niños y niñas".

Guadalupe Morfín Otero, regidora de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

Empleo para empoderar a las mujeres

Con el objetivo de que la dependencia económica no impida a mujeres víctimas de violencia dejar a su pareja, el Ayuntamiento de Tlajomulco y la Cámara de Comercio abrieron una bolsa de trabajo específica para ellas, comentó la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Tlajomulco, Karen Espinal Sánchez.

Además, se da acompañamiento a las mujeres que lo requieran: “Hemos canalizado a más de 100 mujeres al Centro de Justicia para las Mujeres” afirmó.

La funcionaria destacó se llevan a cabo talleres en colonias para prevenir la violencia y en algunas ocasiones también se tratan derechos sexuales y reproductivos.

La directora resaltó que Tlajomulco cuenta con el Reglamento de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin embargo, no hay un presupuesto designado específicamente para las acciones de la alerta: “Nosotros ya atendíamos violencia. Ya teníamos un plan establecido para ello. El presupuesto que ya teníamos, de hecho, nos lo aumentaron de 500 mil pesos a poco más de un millón, nos apoyaron con personal y nos cambiaron de oficinas”.

LA FRASE

"Hay empresas que están otorgándoles un trabajo, en donde ellas tienen un ingreso remunerado y flexibilidad en cuanto al cuidado de los pequeños".

Karen Espinal Sánchez, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Tlajomulco de Zúñiga

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Diplomados y capacitación

Con la visión de que lo más importante es la concientización, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque organiza cursos y diplomados para servidores públicos y sociedad en general, para erradicar la violencia contra las mujeres, afirmó Alicia María Ocampo Jiménez, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres.

“Ya instalamos, en todas las dependencias, las unidades de género, que son dos o tres personas de la dependencia que toman un diplomado en políticas públicas con perspectiva de género”.

En próximos días se creará el Sistema Municipal para la Atención, Prevención y Erradicación de las violencias contra las Mujeres, que será conformado por 18 dependencias: “Tlaquepaque ya contaba con una unidad de violencia familiar y de género. Tiene un seguimiento personalizado de cada uno de los casos que se reportan. Tenemos un sistema integral para que, cuando una persona viva esta situación y lo informa, inmediatamente se activa un sistema integral de acompañamiento que no termina hasta que se garantiza que la persona está en la instancia adecuada”.

LA FRASE

"El año pasado, a toda la gente que trabaja en la atención de violencia contra las mujeres, se les dio un diplomado para la atención, prevención y erradicación…"

Alicia María Ocampo Jiménez, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres de Tlaquepaque

PUERTO VALLARTA

Combaten agresiones con la Patrulla Rosa

Con la integración de una Patrulla Rosa, Puerto Vallarta atiende y acompaña a las mujeres víctimas de violencia. Esto se tradujo en un mayor número de denuncias por la confianza que genera.

“Aumentó la confianza de la ciudadanía con la introducción de la Patrulla Rosa. Se hizo junto con la prevención del delito y estamos capacitando a todo el personal en está área. Ahora tenemos entre cinco y seis denuncias a la semana, cuando antes no se tenían ni una al mes”, resaltó Marcela Lepe Quiroz, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Puerto Vallarta.

Es por eso que se gestiona la introducción de una segunda patrulla, la cual “está equipada, es de doble cabina y tiene a un psicólogo, un elemento de seguridad ciudadana preparado en intervención en crisis, un abogado de profesión y el policía de base”.

Además hay charlas preventivas en las colonias con mayor índice de violencia, se les da a las mujeres un curso de carpintería y defensa personal; se instalaron más luminarias y se aumentó el patrullaje con 40 unidades nuevas. Lepe Quiroz dijo estar consciente de que tienen doble responsabilidad: con las habitantes y con las turistas.

LA FRASE

"Dependiendo del caso se hace el acompañamiento a todas las instancias para que (la víctima) levante la denuncia. En ningún momento la dejan sola. De hecho, si tiene que desalojar su casa, los policías la acompañan".

Marcela Lepe Quiroz, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Puerto Vallarta

TONALÁ

Desarrollan unidad especializada

Con el objetivo de que las mujeres que sufren algún tipo de violencia sean atendidas de forma integral, el municipio de Tonalá creó una unidad especializada dentro de la Comisaría de Seguridad Pública.

“Somos el único municipio con una Unidad de Protección a la Mujer en la Comisaría de Seguridad Pública. Hay cuatro mujeres policías que están las 24 horas y acuden a cualquier llamado en apoyo a víctimas”, comentó Sergio Chávez Dávalos, presidente municipal de Tonalá.

Dijo que gracias a esta unidad el año pasado se atendieron 505 casos de afectadas y que, en cuanto a la prevención, se tiene “capacitación en las escuelas, promoción a la equidad de género, acceso a la justicia y a la seguridad pública”.

Resaltó los trabajos realizados en la Colonia Jalisco, en donde se tienen los mayores reportes de violencia. Dentro de estos trabajos se cambió el drenaje, se instalaron luminarias led, se puso concreto hidráulico y se rehabilitaron los espacios públicos “que estaban en manos de los pandilleros”. La inversión fue de 18 millones de pesos.

LA FRASE

"Hicimos una intervención con el apoyo del Gobierno federal y estatal (en la Colonia Jalisco).... además de crear una calle segura, punto en el que las mujeres caminaban y pedían se rehabilitara".

Sergio Chávez Dávalos, presidente municipal de Tonalá

EL SALTO

Educación para los varones agresores

Con la premisa de que si no se ataca un problema de fondo ninguna acción será útil, la titular de Prevención del Delito de El Salto, Marizabeth Villaseñor Tapia, comentó que en el municipio se reeduca a los hombres generadores de violencia a través de pláticas.

“No tiene caso que saquemos a una mujer de un domicilio y se le dé un resguardo, cuando la persona generadora de la violencia puede ir con otra pareja y repetirá sus actos. No sería combatir la violencia de fondo”.

Además, el municipio aprobó una partida presupuestal para que, a través del Instituto Municipal de la Mujer, las víctimas de violencia emprendan un negocio y se les dan talleres de mecánica, repostería, cultura de belleza, inglés, primeros auxilios y enfermería: “Un problema cuando una mujer es violentada es que dice ‘no me puedo salir porque quién me va a mantener y quién me va a ayudar con mis hijos’, así que con esto resolvemos el problema”.

También se incrementaron los patrullajes en zonas detectadas con mayor violencia de género y donde exista alguna orden de restricción.

LA FRASE

"Si cada quien hace lo que le corresponde, esto no volverá a pasar. (La violencia de género) no se va a cambiar de la noche a la mañana; es una labor que debemos hacer cada quien en nuestro papel".

Marizabeth Villaseñor Tapia, titular de Prevención del Delito de El Salto

AMECA

Apuestan por promover la denuncia

Ameca fue declarado dentro de la Alerta de Violencia contra las Mujeres, por el gran número de agresiones sexuales que se registraban. Es por eso que en este municipio se apuesta por cambiar la cultura entre la población y convencer a las personas de denunciar cualquier caso.

“Impartimos talleres de perspectiva de género, para concientizar a las personas sobre qué es la violencia y nos ha dado muy buen resultado, porque ahora mucha gente viene a pedir asesorías. También se incrementó el número de personas que vienen a denunciar agresiones sexuales y antes eran muy pocas”, comentó María Angélica Lozano, directora del Instituto Municipal de la Mujer.

Además, el municipio reforzó la vigilancia en puntos conflictivos, está al pendiente del alumbrado público y se corta la maleza de los baldíos para no propiciar situaciones de inseguridad: “El reto es llegar a todas las comunidades, por muy lejanas que sean, e impartir talleres de equidad de género y platicar con ellos sobre eso. A veces, las mujeres todavía piensan de la forma antigua: que ‘si mi esposo me pega es porque cargo la cruz que yo elegí’”.

LA FRASE

"Las estamos concientizando de que las cosas no son de esa manera (con violencia) y también a los hombres que no deben actuar de esa forma. Tratamos de inculcarles que son un equipo".

María Angélica Lozano Montes de Oca, directora del Instituto Municipal de la Mujer